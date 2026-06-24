Haberler

Binance MiCA lisansını alamasa da Avrupa'dan ayrılmayacağını açıkladı

Binance MiCA lisansını alamasa da Avrupa'dan ayrılmayacağını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesi kapsamında yetki alamamasına rağmen Avrupa pazarından ayrılmayacağını açıkladı. Şirket, lisans için farklı bir yol izleyebileceğini belirtti.

Binance'in Avrupa ve Birleşik Krallık sorumlusu Gillian Lynch, lisans sürecinin tıkanmasının ardından borsanın kıtadan çekileceğine dair söylentileri yalanladı. Lynch, "Binance Avrupa'dan ayrılmıyor." ifadesini kullandı ve şirketin yetki almak için başka yöntemler üzerinde çalıştığını ekledi.

Borsanın Avrupa'daki mevcut yetkilendirme anlaşması yakında sona erecek. Binance'in bu tarihten önce Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında lisans alması gerekiyor ve şirket süre baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Lisansın zamanında onaylanmaması durumunda borsa, blok genelinde kullanıcılarına sunduğu hizmetleri kısıtlamak zorunda kalabilir.

YUNANİSTAN'A TEK RESMİ BAŞVURU

Lynch, geçen hafta Yunanistan'da onay alınamamasının ardından başka ülkelere yöneldiklerini söyledi ve "Yunanistan olmazsa diğer alternatiflere bakıyorum." ifadesini kullandı. Şirket, İrlanda ve Letonya dahil çeşitli ülkelerin düzenleyicileriyle görüşmeler yürüttü. Ancak bu görüşmeler, borsanın geçmişteki uyumsuzluk kayıtları, kurumsal yapısı ve risk yönetimi nedeniyle olumlu ilerlemedi. Sorumlu, birden fazla düzenleyiciyle temas kurduklarını ancak yalnızca Yunanistan'da resmi başvuru yaptıklarını ve bu süreçte iyimser olduklarını aktardı.

DÜNYA GENELİNDE 1.500 UYUM PERSONELİ

Borsanın geçmiş düzenleyici sorunlarına ilişkin olarak Lynch, uyum alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti. Sorumluya göre platform iç kontrol yapısını güçlendirdi ve dünya genelinde yaklaşık 1.500 uyum personeli istihdam ediyor. Şirket, Avrupa lisans başvurusuyla ilgili çözülmemiş bir sorun bulunmadığını da doğruladı. Öte yandan Ripple, MiCA kapsamındaki ön lisansı Lüksemburg'da almayı başardı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Türkiye'den Can Dalton için yeni adım! Bakan Gürlek Rusya'dan iadesini istedi

Can Dalton'a kaçtığı ülkede rahat yok! Türkiye'den yeni hamle
CHP'de 'Malatya' gerilimi! Gece yarısı çilingirle girdiler, arbede çıktı

CHP'de "Malatya" gerilimi! Gece çilingirle girdiler, arbede çıktı
Jürgen Klopp'tan Türkiye'nin vedası hakkında açıklama

Türkiye'nin elenmesine en az bizim kadar üzülmüş
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!