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Binance Futures nedir, nasıl işlem yapılır?

Binance Futures nedir, nasıl işlem yapılır?
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Binance'in vadeli işlem platformu Binance Futures, kullanıcı dostu arayüzü ve yüksek likiditesiyle öne çıkıyor. Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para için kaldıraçlı işlem imkânı sunan platform, yatırımcılara hem yükseliş hem de düşüş senaryolarına karşı pozisyon alma fırsatı veriyor. Biz de sizler için Binance Future nedir? sorusundan yola çıkarak hızlı ve basit bir rehber hazırladık.

Binance Futures, kripto türev ürünleri arasında en çok kullanılan platformlardan biri. Kullanıcılara kaldıraçla işlem yapma ve hem yükselişe (long) hem düşüşe (short) pozisyon açma imkânı sunuyor.

Platform ilk açıldığında, kullanıcı deneyiminin spot piyasa ile benzer olmasına özen gösterildi. Bu da kullanıcıların geçişini kolaylaştırarak Binance Futures'ın hızla büyümesini sağladı.

Kullanım kolaylığı, sade arayüzü ve desteklenen yüzlerce kripto para ile dikkat çekiyor. Bu rehberde, Binance Futures'ın nasıl çalıştığını ve temel özelliklerini özetleyeceğiz.

Binance Futures Nedir?

Binance, türev işlemler platformunu Eylül 2019'da hayata geçirdi. Bu adım, borsanın büyümesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Bugün geldiğimiz noktada, Binance üzerindeki Bitcoin vadeli işlem hacmi, spot BTC/USDT işlem hacmini geçmiş durumda. Bu da yatırımcıların türev ürünlere olan ilgisini açıkça gösteriyor.

2019'dan bu yana birçok yeni kripto para ve işlem aracı eklendi. Platform, kullanım kolaylığı ve geniş ürün yelpazesiyle türev piyasaların lideri hâline geldi.

Neden Binance Futures?

Bitcoin vadeli işlemleri için Binance'i tercih etmek isteyenler için bazı öne çıkan nedenler:

  • Piyasadaki en yüksek likiditeye sahip.
  • Bitcoin ve diğer kripto paralar için short pozisyon açılabilir. Böylece düşüşlerde portföyünüzü koruyabilir, risk yönetimini geliştirebilirsiniz.
  • Kaldıraç kullanımı sayesinde hesabınızda büyük miktarda BTC tutmak zorunda kalmazsınız.

Bitcoin işlemlerinde maksimum 125 kat kaldıraç kullanılabilir. Ancak bu tür işlemler, yüksek risk barındırdığı için yeni başlayanlara önerilmez. Küçük hatalar bile büyük kayıplara yol açabilir. Bu yüzden yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarlarla işlem yapmalısınız.

Bitcoin Vadeli İşlemleri Nedir?

Bitcoin vadeli işlemleri, önceden belirlenen bir fiyattan gelecekte Bitcoin alıp satmayı mümkün kılar. Geleneksel vadeli işlemlerde, vade sonunda varlık alım-satımı zorunludur.

Binance'te ise en çok kullanılan türev ürünü "sürekli vadeli işlemler"dir. Bunlarda vade ya da kapanış tarihi yoktur. Spot fiyat endeksine bağlı olarak çalışırlar ve istenilen zaman pozisyon kapatılabilir.

Bu işlemler USDT karşılığında yapılır. Ancak USDT, BUSD ya da başka kripto paralarla teminatlandırılabilir (COIN-M sözleşmeleri).

Binance, vadeli işlemlerin ardından Bitcoin ve Ethereum için üç aylık sözleşmeleri de ekledi.

Binance Futures'ta Nasıl İşlem Yapılır?

Arayüz açısından oldukça kullanıcı dostu olan Binance Futures'ta, Bitcoin vadeli işlemlerinde 125 kata kadar kaldıraç kullanılabilir.

Kullanabileceğiniz temel emir türleri şunlardır:

  • Limit Emir: Belirlediğiniz fiyattan alım/satım yapar.
  • Piyasa Emri: O anki en iyi fiyattan hemen işlem gerçekleşir.
  • Stop-Limit / Stop-Piyasa Emri: Belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında işlem tetiklenir.
  • Takipli Zarar Durdur (Trailing Stop): Fiyat geriledikçe zarar durdur seviyesi de dinamik olarak değişir.
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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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