Binance eş CEO'su MiCA sonrası tabloyu ilk kez paylaştı

Teng'e göre çekilen fonların yüzde 70'i kişisel cüzdanlara, yalnızca yüzde 30'u MiCA düzenlemesine tabi platformlara gitti. Eş Ceo, Singapur'daki bir zirvede konuşarak kişisel cüzdanlara taşınan varlıkların lisanslı borsalarda geçerli olan denetim, kara para aklamayla mücadele ve müşterini tanı kontrollerinin dışında kaldığını vurguladı. Teng, "Fonlar kişisel cüzdana geçtiğinde risk aslında artıyor, o halde MiCA rejimi kullanıcı riskini en aza indirme amacına gerçekten hizmet ediyor mu?" sözleriyle düzenlemeyi eleştirdi.

Geçiş döneminde borsadan 29 Haziran haftasında yaklaşık 1,23 milyar dolar net çıkış yaşandı. Teng, tam uyumlu olduğuna inandıkları başvuruyu onaydaki gecikmelerin ardından, kullanıcıları çok kısa bir geçiş süresiyle baş başa bırakmamak için çektiklerini söyledi. Binance kurucusu Changpeng Zhao ise geçen ay başvurunun onaya çok yaklaştığını ancak "siyasi güçlerin" devreye girdiğini öne sürmüştü.

Teng, Binance'ı operasyonlarını uçtan uca denetleyen bir ana düzenleyiciye sahip tek küresel kripto borsası olarak tanımladı. Eş CEO'ya göre Abu Dabi Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu, 18 aylık bir inceleme sürecinin ardından şirketin yönetişimini, kara para aklamayla mücadele ve müşterini tanı süreçlerini, işlem izlemesini, listeleme politikalarını ve cüzdan yönetimini denetliyor.

BINANCE 323 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Eş CEO, Avrupa'dan çekilmesine rağmen kıtayı terk etmediklerini, birkaç AB ülkesinin borsayı yerel lisans başvurusuna davet ettiğini ancak bu ülkeleri açıklamadığını söyledi. Borsa aynı zamanda Asya'da agresif bir genişleme planlıyor. Teng, Binance'ın Japonya, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Avustralya, Hindistan ve Pakistan'da lisanslı olduğunu ve kısa süre önce Blockshow ortaklığıyla Filipinler'de faaliyete geçtiğini aktardı.

Binance bu yıl bölgede yeni lisanslar almayı beklerken şu anda dünya genelinde kriptoya erişimi olan yaklaşık 740 milyon kişinin 323 milyonuna hizmet veriyor.