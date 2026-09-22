Haberler

Binance Circle ortaklığını büyüttü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binance Circle ortaklığını büyüttü
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Binance, stablecoin ihraççısı Circle'dan 100 milyon dolar değerinde hisse alarak USDC kullanımını artırmaya yönelik beş yıllık anlaşmasını genişletti. Anlaşma, Binance borsasındaki USDC likiditesini ve Circle'ın cüzdan altyapısındaki kullanımı büyütmeyi hedefliyor.

Circle, 17 Eylül'de Binance'a özel yerleştirme yoluyla 1 milyon 237 bin 11 Class A hissesi sattı. Hisselerin birim fiyatı 80,84 dolar olarak belirlenirken işlemden elde edilen toplam gelir 100 milyon dolar oldu.

USDC TUTARINA GÖRE AYLIK TEŞVİK ÖDEMESİ

Genişletilen ticari düzenleme kapsamında Circle, Modular Smart Contract Wallet altyapısında tutulan USDC miktarına göre Binance'a aylık teşvik ödemesi yapacak. Binance da platformunda USDC kullanımını artıracak ek faaliyetler yürütmeyi kabul etti.

Beş yıl süreli anlaşma, tarafların belirli koşulların oluşması halinde sözleşmeyi daha erken sona erdirmesine izin veriyor. Yeni düzenleme, şirketlerin Kasım 2024 ve Ağustos 2025'te imzaladığı önceki anlaşmaların yerini aldı.

Binance, satın aldığı Circle hisselerini iki yıla kadar satamayacak, devredemeyecek veya rehin veremeyecek. Borsa, bu süre boyunca hisselere ilişkin oy haklarını koruyacak. Circle'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna sunduğu 8-K bildiriminde işlemin ayrıntıları yer aldı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım

Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

85 bine oturuyordu, ev sahibiyle mahkemelik oldu! Yeni kirası bomba

Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

Saldırganın rahatlığı pes dedirtti

2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı