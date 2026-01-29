Beyaz Saray, kripto ve bankacılık sektörlerini ortak toplantıya çağırdı

Beyaz Saray, önümüzdeki hafta bankacılık ve kripto para sektörlerinden üst düzey yöneticilerin katılacağı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Senato'da kripto düzenlemelerinin ilerletilmesinde yaşanan aksaklıklar bu girişimin temel nedenini oluşturuyor.

STABLECOIN ÖDÜLLERİ TARTIŞMANIN ODAĞINDA

Beyaz Saray'ın kripto konseyi tarafından düzenlenecek zirve, Senato Bankacılık Komitesi'nde ciddi bir engel haline gelen stablecoin ödülleri meselesine odaklanacak. Son aylarda bankalar ve kripto firmaları arasında bu konu üzerinden gerilim tırmandı. Bankacılık sektörünü temsil eden gruplar, yaz aylarında Kongre'den geçen GENIUS Act'a itiraz etti.

Yasa, stablecoin ihraççılarının doğrudan faiz ödemesini yasaklıyor ancak Coinbase gibi üçüncü taraf platformların ödül sunmasına olanak tanıyor. Bankacılık grupları, net sınırların olmaması halinde mevduatların kripto tarafına kayabileceğini ve bunun topluluk bankalarına zarar vereceğini savunuyor. Kripto sektöründen bazı isimler ise bankaların rekabeti engellemeye çalıştığını öne sürüyor.

Toplantıya katılacak olan Blockchain Association CEO'su Summer Mersinger, "Kongre'nin bu noktayı aşarak tüketicileri koruyan, sorumlu inovasyonu teşvik eden ve ABD'nin finansal teknolojinin yeni neslinde küresel lider konumunu sürdürmesini sağlayan kalıcı, iki partili kuralları hayata geçirme fırsatı var." dedi.

SENATO'DA MÜZAKERELER SARSILIYOR

Yetkililer, geçen yıl boyunca kripto sektörünü kapsamlı biçimde düzenleyecek yasa çalışmalarını hızlandırmıştı. Yaz döneminde Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi, Tarım Komitesi ve ardından tam Meclis, Demokratların da desteğini alan Clarity Act'ı onayladı.

Ancak son aylarda Senato'daki müzakereler zorlaştı. Senato Tarım Komitesi ve Senato Bankacılık Komitesi'nin kendi tasarılarını değiştirip oylaması gerekiyor. Her iki komite de 15 Ocak'ta oturum düzenlemeyi planlamıştı. Ne var ki Senato Bankacılık Komitesi'nin oturumu son dakikada iptal edildi. Coinbase'in tokenize hisse senetleri ve stablecoin ödülleri konusundaki endişeler nedeniyle tasarıya desteğini çekmesi bu kararın arkasında yatıyor.

Senato Tarım Komitesi'nin oturumu Perşembe günü gerçekleşecek ancak geçen hafta sunulan yasa taslağı Demokratlardan destek görmedi. Beyaz Saray ise kripto piyasa yapısı yasasının hızla çıkarılması için baskı yapıyor. Başkanlık Dijital Varlıklar Danışmanlar Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt, geçen hafta ABD'nin mevcut kripto dostu yönetim döneminde ivmeyi kaybetmeden yasayı geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Witt, X platformundaki paylaşımında, "Bir kripto piyasa yapısı yasası mutlaka çıkacak, mesele ne zaman çıkacağı." ifadelerini kullandı.