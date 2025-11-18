Beyaz Saray, IRS'ye kripto takibi için yeni yetkiler sunacak

Beyaz Saray, ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) ABD'li vergi mükelleflerinin yabancı ülkelerde gerçekleştirdiği dijital varlık işlemleri hakkında bilgi erişimi sağlayacak yeni bir kural taslağını incelemeye aldı. Taslak, uluslararası vergi uyumunu artırmayı ve kripto varlıkların offshore platformlara taşınarak denetim dışı kalmasını sınırlamayı hedefliyor. Böylece ABD yönetimi, kripto varlıkların vergilendirilmesinde küresel standartlara daha sıkı uyum sağlamaya hazırlanıyor.

Offshore Borsalar Hedefte

Söz konusu kural teklifi, kısa bir süre önce Başkanlık Bürosu'na bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) içindeki Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi'ne (OIRA) iletildi. OIRA, federal düzenlemeleri inceleyerek bunların başkanın politika öncelikleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendiriyor. İnceleme sürecinin ardından IRS'in, kuralı resmi bir düzenleme teklifi olarak kamuoyuna açması bekleniyor.

Yaz aylarında yayımlanan kapsamlı dijital varlık raporunda Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı ve IRS'e Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi'ni (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF) hayata geçirecek kuralları değerlendirme çağrısı yapmıştı. CARF, dijital varlık hizmet sağlayıcılarının belirli işlemleri düzenleyicilere raporlamasını zorunlu kılan, vergi uyumunu güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası bir standart olarak öne çıkıyor. Yeni taslak, bu çerçevenin ABD mevzuatına uyarlanmasına yönelik somut bir adım niteliği taşıyor.

Raporda, CARF'in uygulanmasının ABD'li yatırımcıları varlıklarını offshore kripto borsalarına taşımaktan caydıracağı vurgulandı. Beyaz Saray, "CARF'in ABD düzenlemelerine yansıtılması, ABD'li mükelleflerin dijital varlıklarını yurt dışına taşıma motivasyonunu azaltacak ve ABD'de dijital varlık ekosisteminin büyümesini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, raporlamaya dayalı bir sistemin bulunmamasının ABD'li borsaları küresel ölçekte dezavantajlı konuma itebileceği endişesi de dile getirildi.

Öte yandan aynı raporda, yeni kuralların merkeziyetsiz finans (DeFi) işlemleri için ilave raporlama yükümlülükleri getirmemesi gerektiği de açıkça ifade edildi. Böylece Washington yönetimi, denetim ve vergi uyumunu artırmaya çalışırken DeFi ekosistemi üzerinde ek idari baskı yaratmama niyetini ortaya koydu. DeFi'ye tanınan bu istisna, düzenleyici belirsizliğin yoğun olduğu alanda piyasaların yakından takip ettiği bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Yeni kural taslağının, özellikle yabancı borsalar ve saklama hizmeti sunan platformlar üzerinden işlem yapan ABD'li yatırımcılar için önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. ABD yönetimi, kripto işlemlerinin daha şeffaf hâle gelmesiyle vergi kaybının azalmasını ve dijital varlıklara yönelik regülasyon tartışmalarında elinin güçlenmesini hedefliyor.