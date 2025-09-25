Bernstein IREN hedef fiyatını yükseltti

Yatırım bankası Bernstein, Bitcoin madencisi IREN'in hisse fiyatı hedefini üç katından fazla artırarak 75 dolara yükseltti ve yapay zeka bulut altyapısındaki "üstel" ölçeklenmenin yüzde 80 değer artışı sağlayabileceğini bildirdi. IREN hisseleri Çarşamba günü tarihi zirvesini gördükten sonra analistler, şirketin yapay zeka bulut işinin 2026 başında 500 milyon dolar yıllık gelir hedefine ulaşabileceğini açıkladı.

IREN, Yapay Zeka Hamlesiyle Rekor Kırdı

Bitcoin madencilik şirketi IREN, sektördeki diğer şirketlerden farklı olarak CoreWeave gibi hiper ölçekli oyuncularla sermaye yoğunluğu düşük barındırma anlaşmaları yapmak yerine dikey entegrasyonlu bir yapay zeka bulut işi inşa etmeyi tercih ediyor. Şirket son aylarda GPU filosunu on katına çıkararak Nvidia'nın Blackwell çipleri dahil olmak üzere 23.000'den fazla üniteye ulaştırdı. Bernstein analistleri tarafından yapılan açıklamada, IREN'in 2025 başında sadece 14 milyon dolar olan yapay zeka hizmetlerinden elde ettiği gelirin 2026'nın ilk çeyreğinde 500 milyon dolara yükselebileceği belirtildi.

Bu hızlı ölçeklenmenin yaklaşık üç gigavat düşük maliyetli enerji kapasitesine sahip olan IREN'i dış ortaklara bağımlı madencilerden farklılaştırdığını savunan Bernstein, şirketin enerji, arazi ve veri merkezlerine doğrudan sahip olmasının GPU kapasitesinin tam ekonomisini yakalama imkanı sağladığını açıkladı. İlk dağıtımlarda yaklaşık tam kapasite kullanımına ulaşıldığı ve donanım marjlarının yüzde 98'e yaklaştığı rapor edildi.

Bernstein artık IREN'i parça parça değerleme yaklaşımı kullanarak değerlendiriyor ve önceki indirgenmiş nakit akışı modelini terk ederek kurumsal değerin yüzde 87'sini yapay zeka ve ortak yerleşim potansiyeline, sadece yüzde 13'ünü Bitcoin madenciliğine atfediyor. Hisse başına 75 dolar hedefi ile IREN megavat başına yaklaşık 7,5 milyon dolar değerinden işlem görecek ve bu durum yapay zeka odaklı madencilerden prim olsa da CoreWeave gibi geleneksel neocloud şirketlerinin ortalama 33 milyon dolar megavat başına çokluklarının önemli ölçüde altında kalacak.

Analist Gautam Chhugani tarafından yapılan açıklamada "IREN yapay zeka işini ölçeklendirmeye devam ettikçe hala çoklu genişleme için alan olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı. IREN'in son altı ayda yüzde 500'den fazla değer kazanarak piyasa değeri bakımından MARA'yı geçerek en büyük halka açık Bitcoin madencisi konumuna geldiği ve 12,2 milyar dolar değerlemeye ulaştığı belirtildi.

Mevcut Bitcoin fiyatlarında 50 EH/s hash gücü kapasitesi ile yılda yaklaşık 600 milyon dolar EBITDA üreten IREN'in Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin yapay zeka sermaye harcamalarını finanse etmeye yardımcı olduğu ve şirketin ekonomik duruma göre Bitcoin madenciliği ile yapay zeka barındırması arasında geçiş yapabilme esnekliğine sahip olduğu vurgulandı. Analist Chhugani'nin çeşitli kripto paralarda uzun pozisyonlarının bulunduğu da açıklandı.