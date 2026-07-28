Benchmark Strategy'nin Bitcoin alım molasına farklı bakıyor

Strategy hissesi geçen haftayı yüzde 2,1 gerileyerek 91,67 dolardan kapattı. Benchmark'ın 570 dolarlık fiyat hedefi, bu kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 522'lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Değerlendirme, Strategy'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu ve şirketin üst üste beşinci hafta da Bitcoin almadığını, buna karşın dolar rezervini 3,75 milyar dolara çıkardığını gösteren bildirimin ardından geldi. Strategy, 26 Temmuz ile biten haftada likidite pozisyonunu güçlendirmek için yaklaşık 5,4 milyon MSTR hissesini satarak 544,5 milyon dolar topladı.

ANALİSTE GÖRE ÇERÇEVE PLANLANDIĞI GİBİ İŞLİYOR

Benchmark analisti Mark Palmer, büyüyen rezervin Strategy'ye imtiyazlı hisse temettü yükümlülüklerini karşılama konusunda ek esneklik tanıdığını, aynı zamanda piyasa koşulları daha cazip hale geldiğinde Bitcoin alımlarına yeniden başlama imkânını koruduğunu belirtti. Analiste göre şirket, yakın zamanda devreye aldığı Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi'nin yönetime uzun vadeli hazine stratejisinden sapmadan sermayeyi Bitcoin alımları, rezerv biriktirme ve menkul kıymet geri alımları arasında dağıtma imkânı tanıdığını gösterdi. Palmer, pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta şirketin bilançosunu güçlendirirken uzun vadeli bir Bitcoin alıcısı olmayı sürdürdüğünü açıkça ortaya koyduğunu yazdı.

Benchmark'a göre son alım duraklamasının şirketin temel yaklaşımında bir değişikliğe işaret ettiği yönündeki kaygılar, yönetimin zaman içinde Bitcoin varlığını genişletmeyi sürdürürken likiditeyi koruma hedefini göz ardı ediyor. Aracı kurum, Strategy'nin dijital kredi menkul kıymetleri geri alım programı kapsamında STRC imtiyazlı hisselerini geri almasını da çerçevenin amaçlandığı gibi işlediğinin kanıtı olarak gösterdi.

STRATEGY EN UZUN ALIM ARASINI VERDİ

Strategy şu anda ortalama 75.476 dolar fiyatla aldığı 843.775 Bitcoin'i elinde tutuyor. Şirketin hazinesi yaklaşık 54 milyar dolar değerinde ve Bitcoin'in 21 milyonluk azami arzının yüzde 4'ünden fazlasına denk geliyor. Strategy, 22 Haziran'da 520 Bitcoin almasından bu yana yeni bir alım yapmadı. Söz konusu duraklama, şirketin Bitcoin hazine stratejisini benimsemesinden bu yana verdiği en uzun ara oldu. Şirketin Başkanı ve CEO'su Phong Le, son dönemde rezerv biriktirmeye ağırlık verilmesine karşın Strategy'nin uzun vadede Bitcoin biriktirmeye bağlı kalmayı sürdürdüğünü bir televizyon söyleşisinde belirtti.

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