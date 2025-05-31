Bankalar stablecoinlere sıcak bakıyor

Küresel ödeme sistemlerinde köklü bir değişim yaşanıyor. Stripe'ın kurucu ortağı ve başkanı John Collison, dünyanın önde gelen bankalarının stablecoin teknolojisine yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Geleneksel döviz işlemlerinin yüksek maliyetleri ve yavaş süreçleri karşısında, anında ve düşük ücretli işlem imkanı sunan stablecoin'ler, bankaların yeni gözdesi haline geldi.

Bankalar Stablecoin Peşinde

Mayıs ayı başında 100 ülkede stablecoin tabanlı hesapları kullanıma sunan Stripe, küresel bankaların bu varlıklara yönelik önemli bir ilgi gösterdiğini fark etti. Stripe eş kurucusu ve başkanı John Collison, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Onlarla yaptığımız görüşmelerde stablecoinlerle çok ilgililer." dedi. Collison, bankaların bu konuyu geçici bir moda olarak görmediğini, aksine stablecoinleri kendi ürün ve hizmetlerine nasıl entegre edeceklerini ciddi bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Bankaların stablecoinlere yönelik bu artan ilgisinin temelinde, bu tür dijital varlıkların özellikle uluslararası ödemeler ve bankaların aldığı döviz işlem ücretleri gibi alanlarda maliyetleri önemli ölçüde düşürme potansiyeli yatıyor. Collison, mevcut uluslararası para transfer sistemlerinin "son derece pahalı, çok yavaş ve günler süren" yapısına dikkat çekerek, "Bugün kimse bu dengeden memnun değil. Bu yüzden bu tür kâr havuzlarının baskı altına gireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Collison, stablecoinlerin anlık işlem imkânı sunduğunu ve ücretlerin geleneksel döviz işlemlerine kıyasla kayda değer ölçüde düşük olduğunu vurgulayarak, bu durumun onları küresel ödemeler için ideal bir araç haline getirdiğini söyledi. Açıklamasında "Gelecekteki ödeme hacmimizin büyük bir kısmı stablecoinlerde olacak." diyen Collison, bunun şirketlerinin geleceği için önemli bir iş kolu olacağını da sözlerine ekledi. Stablecoinlerin, 2024 yılında geleneksel finans dünyasında Visa ve Mastercard'ın toplam işlem hacimlerini geride bırakarak şimdiden önemli bir etki yarattığı da belirtiliyor.

Collison, bankaların stablecoinlere ilgi göstermesine rağmen, Birleşik Krallık gibi bazı yetki alanlarının, düzenlemeler konusunda daha hızlı adım atmamaları durumunda stablecoin operatörlerini çekme yarışında geride kalabileceği uyarısında bulundu. Stripe yöneticisi, "Bu sektöre hizmet etmek için kurulan şirketler var. Eğer gerçekten iyi bir düzenleyici çerçeve olsaydı, burada merkezlenmeyi seçebilirlerdi." diyerek belirsizliğin şirketleri başka yerlere yönlendirebileceği riskine dikkat çekti.

Bu bağlamda Collison, Avrupa Birliği'nin 2024 yılı sonunda yürürlüğe girecek olan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesine işaret ederken, Birleşik Krallık Finansal Yürütme Otoritesi'nin ise 28 Mayıs gibi yakın bir tarihte hâlâ yeni stablecoin kuralları hakkında kamuoyunun görüşünü alma aşamasında olduğunu belirtti. Collison'un bu son değerlendirmeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankaların da kripto para sektöründe hangi adımları atabilecekleri konusunda hükümetten daha net ve açık yönergeler beklediğini gösteren raporlarla paralellik taşıyor. Diğer yandan, stablecoin düzenlemeleri konusunda yavaş kalsa da Birleşik Krallık'ta geçtiğimiz yıl yeni kripto para sahibi sayısında Avrupa ortalamasını geride bırakan önemli bir artış yaşandığı ifade ediliyor.