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Bakan Şimşek açıklamalarıyla kripto dünyasını hareketlendi: Yeni kurallar gündemde

Bakan Şimşek açıklamalarıyla kripto dünyasını hareketlendi: Yeni kurallar gündemde
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Türkiye, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını sıkı düzenlemelere tabi tutarak finans sistemini korumayı hedefliyor. Yeni yükümlülükler, şeffaflık ve güvenilirlik esasına dayalı olarak kara paranın aklanması ve yasa dışı faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik kapsamlı önlemleri devreye aldı. Bu adım, hem finansal şeffaflık hem de uluslararası standartlara uyum açısından önemli görülüyor. Bakanlığın yeni düzenlemeleri, kripto piyasasında daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye'de Kripto Para Denetimleri Artıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 25 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan son düzenlemeler, kripto varlık platformlarından ödeme kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal sistemi koruma ve yasa dışı işlemleri engelleme konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Yeni kurallara göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla benzer sorumluluklar üstlenecek. Risk yönetimi, müşteri işlemlerini izleme, elektronik tebligat sistemine dahil olma ve ilk finansal işlemleri banka aracılığıyla gerçekleştirme gibi yükümlülükler zorunlu hale getirildi. Ayrıca "seyahat kuralı" olarak bilinen uluslararası düzenleme de benimsenerek, kripto varlık transferlerinde detaylı bilgi paylaşımı şart koşuldu.

Gizlilik tabanlı kripto varlıklara ilişkin de önemli tedbirler alınırken, bu tür varlıkları alım satımına aracılık eden platformlar daha sıkı müşteri kabul süreçlerine tabi tutulacak. Stabil kripto varlıklar (piyasalarda sabit fiyatlandırma amacıyla kullanılan dijital varlıklar) ise kara para aklama ve terörizm finansmanı riski nedeniyle MASAK tarafından yakından izlenecek.

Ödeme kuruluşları da benzer düzenlemelerle karşı karşıya. Yeni kurallar çerçevesinde basitleştirilmiş usulde müşteri kabulü mümkün olmayacak ve POS terminalleri üzerinden yapılan işlemler sıkı takip altında tutulacak. Bakan Şimşek, özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi için ödeme kuruluşlarını yakından izlediklerini ifade etti.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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