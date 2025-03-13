Putin, Kursk'ta neden üniforma giydi? Rusya'dan manidar yanıt

Putin neden üniforma giydi? Dünyanın merak ettiği soruya manidar yanıt
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım

BAE ve MENA bölgesinde Blockchain ödeme dönemi başlıyor

BAE ve MENA bölgesinde Blockchain ödeme dönemi başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain ödeme sağlayıcısı Ripple, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sınır ötesi kripto ödeme hizmetleri sunmak için Dubai Finansal Hizmetler Kurumu'ndan (DFSA) tam düzenleyici onay aldı. Bu lisans, şirketin Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (DIFC) faaliyet göstermesine ve bölge genelinde Blockchain tabanlı ödeme çözümlerini sunmasına olanak tanıyor.

Ripple'ın DFSA lisansı, şirketin 2024 Ekim ayında aldığı prensip onayının ardından geldi. Bu stratejik hamle, Ripple'a BAE ve daha geniş MENA bölgesindeki fırsatlardan yararlanma imkanı sağlıyor. Şirket, Orta Doğu'da sınır ötesi ödemeler için artan bir talep gözlemliyor. Bu talebin sadece kripto-doğal firmalardan değil geleneksel finansal kurumlardan da geldiğini belirtiyor. Dubai Uluslararası Finans Merkezi CEO'su Arif Amiri, Ripple'ın DIFC'deki ilk lisanslı Blockchain ödeme sağlayıcısı olduğunu vurguladı.

Ripple, BAE'de Blockchain Ödeme Sektörünün Kapısını Açtı

Ripple'ın DFSA tarafından onaylanması, şirketin küresel genişleme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. 13 Mart'ta duyurulan lisans, Ripple'a BAE'deki işletmelere ve finansal kuruluşlara küresel Blockchain tabanlı ödeme çözümlerini sunma yetkisi veriyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, BAE'nin teknoloji ve kripto yeniliklerinden yararlanmak için "iyi bir konumda" olduğunu belirtti. CEO, dünya genelinde artan düzenleyici netlik ve kurumsal benimsemenin kripto endüstrisi için benzeri görülmemiş bir büyüme dönemini başlattığını ifade etti.

DIFC CEO'su Arif Amiri, Ripple'ın Dubai'ye olan bağlılığını derinleştirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şirketin DIFC'deki ilk Blockchain destekli ödeme sağlayıcısı olduğunu doğruladı. Bu lisans, Ripple'a yalnızca BAE ile kalmayıp tüm MENA bölgesindeki fırsatlardan yararlanma olanağı tanıyor.

Ripple'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi, kripto ödeme sektörünün geleceği için olumlu sinyaller veriyor. Şirketin dijital varlıkları gerçek dünya uygulamalarında kullanmak isteyen finansal kuruluşlara hizmet vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
img

Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
img

Japonya Türk vatandaşlarına vize mi getiriyor?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın kabinesinde bir Konyalı

Trump'ın kabinesinde bir Konyalı! Kritik görev onu bekliyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
MSB'den SDG-Suriye anlaşmasına ilk yorum: Sahaya yansımasına bakacağız

Tarihi anlaşmaya MSB'den ilk yorum
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam

Son Dakika Haberleri

title