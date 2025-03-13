BAE ve MENA bölgesinde Blockchain ödeme dönemi başlıyor

Ripple'ın DFSA lisansı, şirketin 2024 Ekim ayında aldığı prensip onayının ardından geldi. Bu stratejik hamle, Ripple'a BAE ve daha geniş MENA bölgesindeki fırsatlardan yararlanma imkanı sağlıyor. Şirket, Orta Doğu'da sınır ötesi ödemeler için artan bir talep gözlemliyor. Bu talebin sadece kripto-doğal firmalardan değil geleneksel finansal kurumlardan da geldiğini belirtiyor. Dubai Uluslararası Finans Merkezi CEO'su Arif Amiri, Ripple'ın DIFC'deki ilk lisanslı Blockchain ödeme sağlayıcısı olduğunu vurguladı.

Ripple, BAE'de Blockchain Ödeme Sektörünün Kapısını Açtı

Ripple'ın DFSA tarafından onaylanması, şirketin küresel genişleme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. 13 Mart'ta duyurulan lisans, Ripple'a BAE'deki işletmelere ve finansal kuruluşlara küresel Blockchain tabanlı ödeme çözümlerini sunma yetkisi veriyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, BAE'nin teknoloji ve kripto yeniliklerinden yararlanmak için "iyi bir konumda" olduğunu belirtti. CEO, dünya genelinde artan düzenleyici netlik ve kurumsal benimsemenin kripto endüstrisi için benzeri görülmemiş bir büyüme dönemini başlattığını ifade etti.

DIFC CEO'su Arif Amiri, Ripple'ın Dubai'ye olan bağlılığını derinleştirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şirketin DIFC'deki ilk Blockchain destekli ödeme sağlayıcısı olduğunu doğruladı. Bu lisans, Ripple'a yalnızca BAE ile kalmayıp tüm MENA bölgesindeki fırsatlardan yararlanma olanağı tanıyor.

Ripple'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi, kripto ödeme sektörünün geleceği için olumlu sinyaller veriyor. Şirketin dijital varlıkları gerçek dünya uygulamalarında kullanmak isteyen finansal kuruluşlara hizmet vermeyi hedeflediği belirtiliyor.