Avustralya merkezli Iren Bitcoin madenciliğinde MARA'yı geride bıraktı

Bitcoin madenciliği sektöründe tahmin edilmeyen bir gelişme yaşandı. Sydney merkezli Iren Limited, işletme başarısını kullanarak Amerika'nın madencilik devi MARA'yı geçmeyi başardı. Bu değişim, Bitcoin ağının toplam hash oranının ilk kez 900 EH/s seviyesini aştığı kritik bir dönemde gerçekleşti.

ABD Bitcoin Madencilik Devi MARA Liderliği Kaybetti

Iren Limited'in zaferi sadece üretim rakamlarıyla sınırlı kalmadı. Şirket, ortalama 45,4 EH/s hash oranı kaydederek MARA'nın 43,94 EH/s'lik performansını geride bıraktı. Bu başarının arkasında yatan en önemli faktör, Iren'in filosunun yüzde 90'ından fazlasını aktif tutması oldu.

MARA'nın filo kullanımı yüzde 75'in altında kalırken, Iren'in operasyonel verimliliği madenciliği yapılan Bitcoin başına 114.891 dolar gelir sağladı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Daniel Roberts, "Güçlü Bitcoin madenciliği ekonomisi ve AI Cloud hizmetlerimize devam eden talep desteğiyle temmuz ayında 86 milyon dolar rekor gelir elde ettik." açıklamasında bulundu.

Iren'in başarısı sadece madencilikte değil, çeşitlendirme stratejisinde de kendini gösterdi. Şirket, büyüyen hesaplama işletmesinden 2,3 milyon dolar gelir kaydetti. Bu durum, birçok kripto madencisinin yüksek performanslı hesaplama hizmetlerine yönelmeye başladığı bir dönemde dikkat çekiyor.

Piyasa tepkisi de gecikmedi. IREN hissesi basın zamanında 18,32 dolardan işlem görürken günde yüzde 11'den fazla kazandı. MARA ise yaklaşık yüzde 2 yükselerek 15,91 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin hazineleri konusunda MARA'nın üstünlüğü devam ediyor. Şirket, 50.639 BTC'lik varlığıyla ikinci en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu koruyor. CleanSpark ise hazinesini 12.700'ün üzerinde kendi madenciliği ile üretilmiş Bitcoin'e çıkardığını duyurdu.

Cipher Mining da temmuz ayında 214 BTC madenciliği yaptığını, 52 BTC sattığını ve varlıklarını 1.219 BTC'ye çıkardığını açıkladı. Bu veriler, madencilik sektörünün sürekli gelişen dinamiklerini gözler önüne seriyor.