Avustralya merkezli Iren Bitcoin madenciliğinde MARA'yı geride bıraktı

Avustralya merkezli Iren Bitcoin madenciliğinde MARA'yı geride bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iren Limited, temmuz ayında Bitcoin madenciliğinde sürpriz bir başarıya imza atarak MARA'yı geride bıraktı. Şirket 728 BTC üreterek rakibinin 703 BTC'lik performansını geçti. Yüzde 90'ın üzerinde filo kullanımıyla 86 milyon dolar rekor gelir elde eden Iren, hash oranı liderliğini de aldı.

Bitcoin madenciliği sektöründe tahmin edilmeyen bir gelişme yaşandı. Sydney merkezli Iren Limited, işletme başarısını kullanarak Amerika'nın madencilik devi MARA'yı geçmeyi başardı. Bu değişim, Bitcoin ağının toplam hash oranının ilk kez 900 EH/s seviyesini aştığı kritik bir dönemde gerçekleşti.

ABD Bitcoin Madencilik Devi MARA Liderliği Kaybetti

Iren Limited'in zaferi sadece üretim rakamlarıyla sınırlı kalmadı. Şirket, ortalama 45,4 EH/s hash oranı kaydederek MARA'nın 43,94 EH/s'lik performansını geride bıraktı. Bu başarının arkasında yatan en önemli faktör, Iren'in filosunun yüzde 90'ından fazlasını aktif tutması oldu.

MARA'nın filo kullanımı yüzde 75'in altında kalırken, Iren'in operasyonel verimliliği madenciliği yapılan Bitcoin başına 114.891 dolar gelir sağladı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Daniel Roberts, "Güçlü Bitcoin madenciliği ekonomisi ve AI Cloud hizmetlerimize devam eden talep desteğiyle temmuz ayında 86 milyon dolar rekor gelir elde ettik." açıklamasında bulundu.

Iren'in başarısı sadece madencilikte değil, çeşitlendirme stratejisinde de kendini gösterdi. Şirket, büyüyen hesaplama işletmesinden 2,3 milyon dolar gelir kaydetti. Bu durum, birçok kripto madencisinin yüksek performanslı hesaplama hizmetlerine yönelmeye başladığı bir dönemde dikkat çekiyor.

Piyasa tepkisi de gecikmedi. IREN hissesi basın zamanında 18,32 dolardan işlem görürken günde yüzde 11'den fazla kazandı. MARA ise yaklaşık yüzde 2 yükselerek 15,91 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin hazineleri konusunda MARA'nın üstünlüğü devam ediyor. Şirket, 50.639 BTC'lik varlığıyla ikinci en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu koruyor. CleanSpark ise hazinesini 12.700'ün üzerinde kendi madenciliği ile üretilmiş Bitcoin'e çıkardığını duyurdu.

Cipher Mining da temmuz ayında 214 BTC madenciliği yaptığını, 52 BTC sattığını ve varlıklarını 1.219 BTC'ye çıkardığını açıkladı. Bu veriler, madencilik sektörünün sürekli gelişen dinamiklerini gözler önüne seriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

İki parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları bile belli
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı

Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
title