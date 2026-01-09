ARK kurucusu Cathie Wood: ABD, Bitcoin satın alımlarına yakın zamanda başlayabilir

Wood, "Bitcoin Brainstorm" podcastine konuk olarak yaptığı açıklamada, federal hükümetin stratejik Bitcoin rezervine yeni alımlar yapabileceğini belirtti. Trump'ın ikinci döneminin ilk haftasında yürütme kararnamesiyle kurulan rezerv, şu ana kadar yalnızca el konulan varlıklardan oluşuyor. Wood, "Stratejik rezerv için Bitcoin satın alma konusunda bir çekimserlik var gibi görünüyor. Şu ana kadar sadece el konulan Bitcoin'ler var." dedi ve açıklamasına "Asıl hedef 1 milyon Bitcoin'e sahip olmaktı, bu yüzden alım yapacaklarını düşünüyorum." sözleriyle devam etti.

TRUMP'IN KRİPTO DESTEĞİ NEDEN SÜRECEK?

Wood'a göre Trump'ın kriptoya desteğini sürdürmesinin birkaç nedeni var. Bunların başında Trump ailesinin sektördeki artan yatırımları geliyor. Wood ayrıca kripto topluluğunun Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Wood, "En önemlisi, Trump topal ördek olmak istemiyor. Bir iki yıl daha verimli geçirmek istiyor ve kriptoyu geleceğe giden bir yol olarak görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto sektörü son seçim döngüsünde güçlü bir siyasi güç haline geldi. Stand With Crypto gibi siyasi eylem komiteleri kampanyalara cömert bağışlar yaparken, Wood dahil birçok üst düzey yönetici Trump'ı kişisel olarak destekledi ve seçim kampanyasına bağış yaptı. Beyaz Saray kripto odaklı etkinliklere ev sahipliği yaparken, Coinbase, Tether ve Ripple gibi şirketler yeni Beyaz Saray balo salonunun finansmanına katkı sağlıyor.

DÜZENLEYICI ADIMLAR HIZLANIYOR

Kripto, Trump yönetimi için önemsiz bir alan değil. Başkan, kripto stokları oluşturmak ve Yapay Zekâ ve Kripto Özel Danışmanı David Sacks başkanlığında bir çalışma grubu kurmak için iki yürütme kararnamesi imzaladı. Yönetim ayrıca stablecoin kurallarını resmileştiren GENIUS Act gibi sektör mevzuatı için de baskı yapıyor.

Sacks'ın çalışma grubu Temmuz ayında kapsamlı bir rapor yayımladı. Rapor, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) "menkul kıymet olmayan dijital varlıkların spot piyasalarını düzenleme" yetkisi verilmesini önerdi. Raporda ayrıca Bitcoin rezervi ve kripto stokunun Hazine Bakanlığı tarafından yönetileceği ve "sadece el konulan dijital varlıklarla" finanse edileceği belirtildi.

Bitcoin rezervi kararnamesi, el konulan BTC'yi Fort Knox'taki altına benzer şekilde stratejik ulusal varlık olarak değerlendiren bir mekanizma niteliği taşıyor. Kararnameyle Hazine ve Ticaret Bakanlıkları'na daha fazla BTC eklenmesi için bütçe-nötr stratejiler geliştirme görevi verildi. Ancak henüz herhangi bir alım gerçekleşmedi.

Wood, ulusal Bitcoin rezervinin stratejik öneminin yanı sıra Trump yönetiminin küçük kripto işlemlerinde sermaye kazancı vergisini kaldıracak de minimis muafiyetini de sağlayacağını öne sürdü. Florida ve Teksas başta olmak üzere birçok ABD eyaleti de benzer kripto stoku mevzuatı üzerinde çalışıyor.