Ark Invest Coinbase yatırımlarını artırdı

Cathie Wood yönetimindeki Ark Invest, Coinbase hisselerinin yüzde 7,43 değer kaybettiği Perşembe günü ek 5,2 milyon dolarlık yatırım yaptı. ARK Innovation ETF (ARKK) için alınan 29.353 adet hisse, şirketin aynı hafta içinde toplam 16,7 milyon dolarlık Coinbase alımını tamamladığını gösteriyor. Bu stratejik hamle, kripto para piyasasındaki dalgalanmalara rağmen sektöre olan güveni yansıtırken, Coinbase'i ARKK fonunun üçüncü büyük varlığı konumuna getirdi.

Ark Invest'ten 5,2 milyon Dolarlık Coinbase Hisse Alımı

Ark Invest, kripto para borsası Coinbase'e olan desteğini sürdürüyor. Yatırım şirketi, Perşembe günü Coinbase hisselerinin yüzde 7,43 düşmesini fırsat bilerek ek alım gerçekleştirdi.

ARK Innovation ETF (ARKK), en son işlem dosyasına göre 29.353 Coinbase Global Inc. hissesi satın aldı. Bu işlem, Perşembe günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık 5,2 milyon dolar değerinde. ARKK fonu ayrıca aynı gün 5,18 milyon dolar değerinde 143.855 Robinhood hissesi de portföyüne kattı.

Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, Coinbase'in hisse senedi 177,49 dolardan kapandı. Google Finance verilerine göre kripto borsasının hisse fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 31 geriledi.

Robinhood'un durumu da farklı değil. Fintech şirketinin hissesi Perşembe günü yüzde 7,45 kayıpla 36,02 dolardan işlem gördü. Bu rakam, yılın başından bu yana yüzde 8,6'lık bir düşüşe işaret ediyor.

Ark Invest'in Coinbase alımları bu hafta ilk değil. Şirket Pazartesi günü ARKK ETF için yaklaşık 9,4 milyon dolar değerinde 52.753 Coinbase hissesi ve Ark Fintech Innovation ETF için yaklaşık 2,1 milyon dolar değerinde 11.605 Coinbase hissesi satın almıştı.

Bu stratejik hamleler, Ark'ın portföy yönetim stratejisini yansıtıyor. Cathie Wood geçen yıl, hiçbir hisse senedi varlığının bir fonun portföyünün yüzde 10'unu aşmamasını hedeflediklerini açıklamıştı. Perşembe itibarıyla Coinbase hissesi ARKK fonunda yüzde 7,14 ağırlık temsil ediyor.