Ark Invest, Bitcoin için 2030 hedefini açıkladı

Ark Invest, Çarşamba günü yayımladığı "Big Ideas 2026" raporunda kripto piyasasına ilişkin uzun vadeli projeksiyonlarını paylaştı. Rapora göre Bitcoin 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilir. Toplam kripto piyasasının ise aynı dönemde 28 trilyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor. 21 milyon adetlik sabit arz üzerinden hesaplandığında, 16 trilyon dolarlık piyasa değeri Bitcoin başına yaklaşık 761.900 dolara karşılık geliyor. Bu rakam, mevcut 88.000 dolar civarındaki fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 765 üzerinde.

ARK'TAN İYİMSER SENARYO

Ark, Bitcoin'in yeni bir kurumsal varlık sınıfının lideri olarak olgunlaştığını ve halka açık Blockchain ağlarının geniş çaplı benimsenmesinin sektördeki uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini belirtiyor. Şirket, Bitcoin'i öncelikle "dijital altın" olarak nitelendirilen dijital bir değer saklama aracı şeklinde konumlandırıyor. Artan kurumsal katılım, ETF benimsenmesindeki ivme, şirketlerin hazine yönetiminde Bitcoin'e yönelmesi ve düşen volatilite bu görüşü destekleyen faktörler olarak sıralanıyor.

Rapora göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri ve halka açık şirketler, toplam Bitcoin arzının artık yaklaşık yüzde 12'sini elinde bulunduruyor. 2025 yılında ETF bakiyeleri yüzde 19,7 artarak 1,12 milyon BTC'den 1,29 milyon BTC'ye yükseldi. Aynı dönemde halka açık şirketlerin Bitcoin varlıkları yüzde 73 artışla 598.000 BTC'den 1,09 milyon BTC'ye çıktı. Böylece ETF ve halka açık şirketlerin toplam Bitcoin arzındaki payı yüzde 8,7'den yüzde 12'ye tırmandı.

AKILLI SÖZLEŞME PLATFORMLARI DA GÜNDEMDE

Ark, 2030 projeksiyonunun son bir yılda "oldukça istikrarlı" kaldığını ancak iki temel varsayımda değişiklik yaptığını açıkladı. Şirket, altının piyasa değerinin 2025'te yüzde 64,5 artmasının ardından "dijital altın" için toplam hedeflenebilir pazar tahminini yüzde 37 yukarı çekti. Öte yandan, stablecoinlerin gelişmekte olan ekonomilerde hızla yaygınlaşması nedeniyle Bitcoin'in "yükselen piyasa güvenli limanı" rolüne ilişkin beklentilerini önemli ölçüde düşürdü.

Bitcoin dışında Ark, kripto piyasasının geri kalan değerinin büyük ölçüde akıllı sözleşme platformlarından geleceğini öngörüyor. Şirkete göre akıllı sözleşme ağları 2030'a kadar toplamda trilyonlarca dolar piyasa değerine ulaşabilir. Bu büyümenin zincir üstü finansal aktivite, tokenize menkul kıymetler ve merkeziyetsiz uygulamalar tarafından destekleneceği tahmin ediliyor.

Ark, "Akıllı sözleşmelerin piyasa değeri, yılda ortalama yüzde 0,75'lik işlem ücreti oranıyla yaklaşık 192 milyar dolar yıllık gelir elde ederek, yıllık %54 büyüme oranıyla 2030'da 6 trilyon dolara ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu. Şirkete göre iki veya üç Layer 1 akıllı sözleşme platformu pazarın büyük bölümünü alacak. Ancak bu platformların piyasa değerinin önemli kısmı, iskonto edilmiş nakit akışlarından ziyade değer saklama aracı ve rezerv varlık özelliklerinden kaynaklanan parasal primden gelecek.