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Arizona Bitcoin ve kripto rezerv yasasını onayladı

Arizona Bitcoin ve kripto rezerv yasasını onayladı
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Arizona, sahipsiz ve ele geçirilen kripto varlıklar için özel bir rezerv fonu oluşturulmasına karar verdi. Tasarıyla kripto para varlıkların orijinal formda korunması ve nitelikli saklayıcılar tarafından stake edilerek ek gelir elde edilmesi mümkün olacak. New Hampshire'ın ardından ABD'de bu adımı atan ikinci eyalet olan Arizona, kripto dostu düzenlemelere öncülük ediyor.

Kripto para alanındaki düzenlemeler eyalet düzeyinde hız kazanırken, Arizona kripto para varlıkları için önemli bir adım attı. Çarşamba günü yasalaşan tasarı, sahipsiz kripto varlıkların geleneksel mülkiyet çerçevesinden farklı olarak değerlendirilmesini hedefliyor.

ABD Eyaletlerinde Kripto Rezerv Hareketi Hızlanıyor

Arizona Eyaleti'nde yürürlüğe giren 2749 sayılı Meclis Tasarısı, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para varlıklarını koruma altına alıyor. Kripto varlıkların orijinal formda saklanması ve bu sayede piyasa değerlerinin korunmasını amaçlıyor.

Yeni düzenleme sayesinde nitelikli saklayıcılar, rezerv varlıklarını stake ederek ödüller veya airdroplar kazanabilecek. Bu yaklaşım, sahipsiz kalan kripto paraların hemen nakde çevrilmek yerine değerlerinin korunmasını sağlayacak.

Bildiride "Sahipsiz kriptoyu kendi doğal formunda koruyarak ve vergisiz bir Bitcoin ve Dijital Varlık Rezervi oluşturarak, yasalarımızı kriptonun finansın geleceği olarak konumunu yansıtacak şekilde çağdaşlaştırıyoruz." ifadeleri kullandı.

Arizona'nın bu hamlesi, New Hampshire'ın salı günü onayladığı stratejik Bitcoin rezerv tasarısının (HB 302) ardından geldi. New Hampshire'ın yasası, eyalet haznedarına genel fonun yüzde 10'una kadarını piyasa değeri 500 milyar doları aşan kripto varlıklara yatırım yapma yetkisi veriyor.

Dikkat çekici olan nokta, Arizona Valisi Hobbs'un geçen hafta eyalet haznedarına ve emeklilik sistemlerine fonlarının yüzde 10'una kadarını Bitcoin gibi kripto paralara yatırım yapma izni verecek olan ayrı bir tasarıyı (SB 1025) reddetmiş olması. Hobbs o zaman, "Arizonalıların emeklilik fonları, eyaletin sanal para birimi gibi test edilmemiş yatırımları denemesi için uygun bir yer değildir." Demişti.

Bitcoin Laws'tan alınan verilere göre, New Hampshire ve Arizona'nın yanı sıra, Kuzey Carolina ve Teksas başta olmak üzere birden fazla eyalet benzer stratejik rezerv mevzuatını değerlendiriyor. Bu durum, eyaletler düzeyinde kripto paraların kabul görmeye başladığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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