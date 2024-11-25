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Arbitrum (ARB) için 3 kritik seviye! ARB coin fiyat tahmini ve yorum

Arbitrum (ARB) için 3 kritik seviye! ARB coin fiyat tahmini ve yorum
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Arbitrum'un yapay zeka entegrasyonunu duyurmasıyla birlikte ARB fiyatı yüzde 17 arttı. Öte yandan ünlü kripto analisti Alex Clay ARB coin için çarpıcı tahminlerde bulunarak 3 kritik seviyeyi işaret etti. İşte ARB coin fiyat tahmini ve yorumlar...

Arbitrum'un yerel tokeni ARB, piyasadaki genel iyimserliği yansıtan bir performans sergiliyor. Ancak ARB'nin bu yükselişi, Arbitrum'un yapay zeka entegrasyonu üzerine yaptığı paylaşım ile daha da güçlendi. Biz de ARB coin fiyat tahmini ve yorumları sizler için derledik.

"Son umudumuz yapay zeka"

Arbitrum'un sosyal medya gönderisi, kripto topluluğunun dikkatini çekti. Bir kullanıcı, bu gelişmeye atıfta bulunarak esprili bir şekilde "Son umudunuz yapay zeka kardeşler" yorumunu yaptı.

ARB, bu gelişmelerin etkisiyle kısa sürede 0,8016 dolardan 0,94 dolara çıkarak yüzde 17,27'lik bir artış kaydetti. Şu anda, günlük zirveden hafif bir düşüşle 0,9133 dolar seviyesinde işlem görüyor. Buna rağmen ARB, güçlü bir momentum sergiliyor ve toparlanma sürecini genişletmeye yönelik işaretler veriyor.

Arbitrum (ARB) için 3 kritik seviye!

Ünlü analist Alex Clay, ARB için güçlü bir yükseliş öngörüyor. Analist, tokenin son fiyat hareketlerinde alçalan takoz adı verilen bir formasyonun oluştuğuna dikkat çekiyor. Bu formasyon genellikle, aşağı yönlü konsolidasyonların ardından yukarı yönlü çıkışlarla sonuçlanıyor.

Clay, bu formasyonun daha önce Arbitrum fiyatında yüzde 82'ye varan artışlara neden olduğunu belirtiyor. ARB, son kazançlarıyla bu formasyondan çıkış yaparak daha fazla yükselişe işaret ediyor.

Analiste göre, ARB için hedef fiyat seviyeleri sırasıyla 1,250 dolar, 1,830 dolar ve nihayetinde 3,650 dolar olabilir. Eğer fiyat 3,650 dolara ulaşırsa, bu durum mevcut seviyeden %yüzde 299,63'lük bir artış anlamına geliyor.

Altcoin piyasasında genel yükseliş beklentisi

ARB'nin öngörülen kazançları, genel piyasa iyimserliğiyle de uyum gösteriyor. Analistler, önümüzdeki aylarda boğa piyasasının devam edeceğini tahmin ediyor. Javon Marks'a göre, altcoin piyasası Ekim 2024 sonlarından bu yana toparlanma sürecinde ve toplam altcoin piyasa değeri, yükseliş hareketleri ile istikrarlı bir şekilde artıyor.

Analizler, bu yükselişin devam edeceğini ve toplam piyasa değerinin 2 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu durum, 2025 yılında beklenen "altcoin sezonu" ile birlikte altcoinlerde büyük bir patlamanın habercisi olabilir.

ARB coin fiyat tahmini ve yorum

ARB'nin önceki fiyat hareketleri, düzenli düşüşlerle karakterize edilen bir aşağı yönlü trendi işaret ediyor. Ancak şu anda yukarı yönlü güçlü bir ivme yakalayan token, hem teknik hem de piyasa temelleri açısından yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Not: Haber içerisinde yer aln hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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