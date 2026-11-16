Anthropic halka arzı bu hafta: Kripto için ne anlama geliyor?

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in hisseleri 19 Kasım'da Nasdaq'ta ANT koduyla işlem görmeye başlayacak. Şirket 825 milyon hisseyi 70-78 dolar aralığından satarak 64,4 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor.

Halka arza sunulan hisselerin yaklaşık altı katı talep geldiği bildirildi. Bitcoin (BTC) ise halka arz yaklaşırken 30 Eylül'den bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybetti.

SPACEX ÖRNEĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bitcoin'deki düşüş, SpaceX'in halka arzından önceki 50 günde görülen yüzde 19'luk gerilemeden daha derin. SpaceX 12 Haziran'da halka açıldıktan sonra Bitcoin düşmeye devam etmiş, 1 Temmuz'da 57 bin 700 dolar civarına inmişti.

Fiyat 19 Ağustos'a kadar 67 bin doların altında kaldı. Toparlanma, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alım sınırını en az 4 milyar dolara çıkarmasıyla başladı. Spot Bitcoin ETF'lerine aynı hafta 1,92 milyar dolar giriş oldu.

Strive CEO'su Matt Cole, "Anthropic aynı yolu izlerse düşüşün büyük kısmı geride kaldı" dedi. Cole, piyasanın önümüzdeki birkaç ayda hızla dönebileceğini öne sürdü.

ETF'LERDEN 2,35 MİLYAR DOLAR ÇIKIŞ

Ağustos'taki toparlanmanın iki desteği bu kez eksik. Spot Bitcoin ETF'lerinden 13 Kasım'a kadarki iki haftada 2,35 milyar dolar çıkış oldu, Hazine'nin geri alımları ise artık fiyatlanmış görünüyor.

Analist Benjamin Cowen'in 2018 ve 2022 faiz artırımı dönemlerine dayanan verileri aralık başında 54 bin dolar civarında bir dip işaret ediyor. Bu ortalama yalnız iki döngüye dayanıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,3 değer kaybeden Bitcoin 64 bin 500 dolardan işlem görüyor.