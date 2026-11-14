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Anthropic halka arzı Bitcoin'den para çekiyor

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Anthropic halka arzı Bitcoin'den para çekiyor
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Yapay zeka şirketi Anthropic'in tarihin en büyük halka arzına hazırlanması, kripto para piyasasındaki düşüşün nedenleri arasında gösterilmeye başlandı. Bazı yöneticiler yatırımcıların arza katılmak için Bitcoin sattığını düşünürken bazı analistler bu bağlantıya karşı çıkıyor.

Bitcoin (BTC), Anthropic'in halka arz için talep toplamaya başlamasıyla 68 bin dolara kadar gerileyerek ağustostan bu yana en düşük seviyesini gördü. Kripto para ekim başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kaybetti ve altı haftalık düşüş serisine girdi.

Anthropic, halka arzda 64,4 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor. Şirkete yaklaşık 1,4 trilyon dolar değer biçen arza gelen talep, satışa sunulan hisselerin yaklaşık altı katına ulaştı. Hisselerin 19 Kasım'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması bekleniyor.

XAPO BANK HALKA ARZI İŞARET ETTİ

Xapo Bank CEO'su Seamus Rocca, son düşüşü Anthropic'in talep toplama sürecinin açılmasına bağladı. Rocca, yatırımcıların halka arzdan pay alabilmek için Bitcoin gibi kolayca nakde çevrilebilen varlıkları sattığını söyledi.

Rocca, "Bu ölçekte bir halka arz piyasaya geldiğinde hızlı getiri cazibesi güçlü olur" dedi. Benzer bir tablonun bu yılın başında SpaceX halka arzında da yaşandığını hatırlattı.

Bitcoin, SpaceX'in 12 Haziran'da işlem görmeye başlamasından önce 1-5 Haziran arasında yaklaşık yüzde 20 düşerek 75 bin dolardan 60 bin dolara gerilemişti. Kripto para halka arzın ardından 68 bin dolara doğru toparlanmıştı.

ANALİSTLER BAĞLANTIYA İNANMIYOR

Yatırım yöneticisi Hyperium Decimus'tan Chris Sullivan ise "Burada gerçekten mantıklı bir bağlantı yok" dedi. Sullivan, düşüşün arkasında rekor seviyedeki açığa satış pozisyonları, ETF çıkışları ve olası faiz artırımı gibi nedenler gördüğünü söyledi.

Bir araştırmaya göre Bitcoin, 2022'den bu yana ABD borsalarının en kötü günlerinin yüzde 92'sinde değer kaybetti. Bitcoin'in ABD hisse senetleriyle birlikte hareket etme eğilimi de 2026'da belirgin biçimde güçlendi.

Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın görevden ayrılması ve Strategy'nin MSCI endekslerinden çıkarılacak olması da piyasadaki baskıyı artırıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin 67 bin 400 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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