Amerikan Bankacılar Birliği stablecoin getirisi yasağını küçümseyen rapora karşı çıktı

Güncelleme:
Amerikan Bankacılar Birliği (ABA), Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin stablecoin getirisi yasağının bankacılık üzerindeki etkisini ihmal edilebilir düzeyde gösteren raporuna itiraz etti. Birliğin ekonomistleri, raporun "yanlış soruyu" yanıtladığını öne sürdü.

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi yayımladığı "Stablecoin Getirisi Yasağının Banka Kredilerine Etkisi" başlıklı çalışmada, getiri yasağının temel senaryoda banka kredilerini yalnızca 2,1 milyar dolar artırabileceğini hesapladı. Bu rakam toplam banka kredilerinin yaklaşık yüzde 0,02'sine karşılık geliyor.

ABA'nın baş ekonomisti Sayee Srinivasan ve bankacılık araştırmaları başkanı Yikai Wang, pazartesi günü yayımladıkları açıklamada asıl "canlı politika sorusunun" stablecoin getirisine izin verilmesinin mevduat çıkışlarını tetikleyip tetiklemeyeceği olduğunu vurguladı. Stablecoin getirisi yasaklanırsa bunun banka kredilerine etkisi olup olmayacağı ise ikincil bir mesele olarak değerlendirildi. İkili bu riski özellikle topluluk bankaları açısından değerlendirdi.

Srinivasan ve Wang'a göre bankacılık sistemindeki toplam mevduat değişmese bile fonlar küçük bankalardan büyük kurumlara kayacak. Bu kayma topluluk bankalarının fonlama maliyetlerini artırırken yerel kredi arzını daraltabilir. Bilanço esnekliği sınırlı olan bazı küçük bankalar bu çıkışları karşılamak için daha maliyetli toptan borçlanmaya başvurmak zorunda kalabilir.

SENATO TASARISINDA KİLİT ANLAŞMAZLIK

Kripto ve bankacılık sektörü temsilcileri, stablecoin düzenlemesini belirleyecek Senato tasarısının maddelerini müzakere ediyor. Bu ay içinde gerçekleşmesi beklenen komisyon görüşmesi öncesinde getiri yasağı dili taraflar arasındaki temel kırılma noktası olmaya devam ediyor.

Bu endişeler Nisan 2025 tarihli bir Hazine değerlendirmesiyle de örtüşüyor. Söz konusu çalışma, yaygın stablecoin benimsenmesinin ABD bankacılık sisteminden 6,6 trilyon dolarlık mevduat çıkışına yol açabileceğini tahmin etmişti.

ABA ekonomistleri, hane halkı ve şirketlerin yüksek getiri sunan stablecoinlere yönelmek için finansal teşvike sahip olduğunu da kabul etti. Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, bankaların onlarca yıl mevduata sıfıra yakın faiz ödediğini eleştirerek stablecoin getirisinin rekabeti zorunlu kılacağını savunuyor. JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Citigroup'u kapsayan ABA, bankacılık lobisinin en geniş çatı örgütü konumunda bulunuyor.

Serkan KÖSE
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

Kimse görmüyor sandı ama tepesindeki kamera kayıttaydı

Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı

Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün şoke oldu