Haberler

Altındaki sert düşüş Bitcoin'e uyarı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altındaki sert düşüş Bitcoin'e uyarı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altındaki satış, Bitcoin'in de karşı karşıya olduğu faiz baskısını yeniden gündeme taşıdı. ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi iki varlığı da zorlarken, Bitcoin fonlarına süren para girişi bu baskıya karşı destek oluşturuyor.

Altın, 28 Eylül'de yüzde 3,4 geriledi. Finans piyasalarını izleyen The Kobeissi Letter, hareketi son 20 yılın nadir görülen günlük düşüşlerinden biri olarak değerlendirdi. Kuruluş, tahvil getirilerindeki sıçramanın değerli metaller piyasasında güçlü bir sarsıntı yarattığını belirtti.

YÜKSELEN TAHVİL GETİRİLERİ REKABETİ ARTIRIYOR

Satışların arkasında yatırımcıların paralarını nerede değerlendireceğine ilişkin değişen hesap bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi 28 Eylül'de yüzde 5,23'e kadar yükseldi. Faiz sunan devlet tahvillerinin cazibesi artarken, yalnızca elde tutulduğunda faiz geliri sağlamayan altın ve Bitcoin üzerindeki baskı da büyüyebiliyor.

Doların güçlenmesi altın için ek bir zorluk oluşturuyor. Dolarla fiyatlanan metal, diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından pahalılaşıyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi de enflasyonun kalıcı olabileceği endişesini besleyerek faizlerin yüksek kalacağı beklentisini güçlendiriyor.

Bitcoin de pazartesi günkü satış sırasında yaklaşık 82 bin 600 dolara geriledi, ardından 83 bin dolar çevresine toparlandı. Altınla aynı dönemde düşmesi, her iki varlığın da sıkılaşan finansal koşullardan etkilenebildiğini gösterdi.

BİTCOİN'DE FON TALEBİ DE BELİRLEYİCİ

Altındaki kayıp, Bitcoin'de aynı büyüklükte bir düşüş yaşanacağı anlamına gelmiyor. Kripto paranın yönünde tahvil getirilerinin yanı sıra kendisine yönelik talebin gücü de rol oynuyor.

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına 21-25 Eylül haftasında yaklaşık 2,39 milyar dolar net giriş oldu. Beş işlem gününün tamamında giriş kaydedilmesi, fiyat üzerindeki baskıya rağmen fon yatırımcılarının alımlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Önümüzdeki süreçte tahvil getirilerinin yüksek seyrini koruyup korumayacağı ve fon talebinin devamı izlenecek. ABD'den gelecek enflasyon ve istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentileri değiştirerek hem altın hem de Bitcoin üzerinde etkili olabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti

Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk ödülü engelli milli yüzücülerin başına dert oldu! Bakanlık 2011'deki ödülleri geri istiyor

Madalya kazandılar, borçlu çıktılar! Bakanlık ödülü geri istiyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Siyasi tükenmişlik sergiliyor

Ömer Çelik'ten Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve iftira
Yasa dışı bahis siteleri mercek altında! 3 yılda tam 4,1 milyar liralık işlem hacmine 30 gözaltı

9 yasa dışı bahis sitesi radarda! Dudak uçuklatan işlem hacmi
FETÖ operasyonunda 20 gözaltı! Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı

Gizli tanığın dijital arşivi ortaya çıkardı! 30 gözaltı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

Genelevdeki kadınlar birbirine girdi, nedeni de olay kadar ilginç