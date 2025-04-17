Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Altın Bitcoin karşısında öne geçiyor

Altın Bitcoin karşısında öne geçiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JPMorgan analistleri, altının hem ETF hem de vadeli işlemler piyasasında güvenli liman talebi çekerken, Bitcoin'in bu trendden yararlanamadığını belirtiyor. Küresel altın ETF'leri 2025'in ilk çeyreğinde 21,1 milyar dolar net giriş görürken, Bitcoin ETF'leri üst üste üç ay çıkışla karşı karşıya kaldı.

JPMorgan'ın yönetici direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler tarafından hazırlanan raporda, makroekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların tercihleri detaylı bir şekilde incelendi. Rapor, altının İsviçre frangı ve yen gibi geleneksel güvenli varlıklarla benzer performans gösterdiğini ortaya koyarken, Bitcoin'in bu koruyucu varlık özelliğini sergileyemediğini vurguluyor. Bu durum, kripto para piyasasının önde gelen varlığının güvenli liman iddiasını ciddi şekilde sorgulatıyor. Analistler, Bitcoin'in "dijital altın" anlatısının baskı altında olduğunu, altının ise geleneksel güvenli liman rolünü sürdürdüğünü açıkladı.

Küresel Güvenli Liman Akışları Altına Kayıyor

Küresel ekonomik piyasalarda güvenli liman arayışı devam ederken altın ve Bitcoin arasındaki performans farkı giderek açılıyor. JPMorgan analistleri, altın ETF'lerinin 2025'in ilk çeyreğinde etkileyici bir performansla 21,1 milyar dolar net giriş gördüğünü raporladı. Bu girişlerin 2,3 milyar doları sadece Çin ve Hong Kong ETF'lerinden geldi.

Küresel altın ETF'leri için toplam yönetim altındaki varlıkların (AUM) yaklaşık yüzde 6'sını temsil eden bu girişler, Çin/HK altın ETF'leri için yüzde 16'ya ulaştı. Bu durum, bölgede daha hızlı büyüyen bir eğilimi işaret ediyor. Analistler ayrıca, şubat ayından bu yana altın vadeli işlemlerinin de spekülatif yatırımcılardan artan alım gördüğünü belirtti.

Bitcoin ise tam tersi bir durumla karşı karşıya. Kripto para birimi, vadeli işlemlerde spekülatif ilginin azalması ve ETF'lerde üst üste üç ay çıkış yaşanmasıyla güvenli liman talebinden yararlanamadı. Bu nedenle analistler, "Bitcoin'in altını destekleyen güvenli liman akışlarından faydalanmada başarısız olduğu" sonucuna vardı.

JPMorgan analistleri, Bitcoin'in "dijital altın" anlatısının baskı altında olduğunu, altının ise daha güçlü talep çekmeye devam ettiğini vurguladı. Değer düşürme ticaretinin öncüsü ve birincil faydalanıcısı olarak altının öne çıktığını ekleyen analistler, 62.000 doları Bitcoin için önemli bir destek seviyesi olarak tanımladı.

Bitcoin, şu anda yaklaşık 84.780 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1,10 artış gösterdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title