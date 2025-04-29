Abu Dabi'nin kripto para hamlesi için dev ortaklık

Abu Dabi'nin önemli kurumları, yerel para birimi dirheme endeksli yeni bir stablecoin başlatmak için ortaklık kurduklarını duyurdu. Egemen servet fonu ADQ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dhabi Bank (FAB) ve büyük holding şirketi International Holding Company, düzenleyici onayının ardından projeyi 28 Nisan'da kamuoyuna açıkladı. Bu stablecoin'in, BAE Merkez Bankası tarafından denetleneceği ve ulusal para birimi olan dirhemle destekleneceği belirtildi.

BAE Dijital Ekosisteminde Yeni Dönem Başlıyor

Söz konusu stablecoinin makineden makineye ödemeler ve yapay zekâ tabanlı işlemler gibi geniş bir kullanım yelpazesi sunması bekleniyor. ADQ, bu girişimle Birleşik Arap Emirlikleri'nin "küresel Blockchain inovasyonunun ön saflarında" yer alacağını ve dijital altyapının daha da güçleneceğini ifade etti. Proje onay alırsa yeni stablecoin, kâr amacı gütmeyen ADI Foundation tarafından oluşturulan ADI Blockchain üzerinde faaliyet gösterecek.

ADQ, 2018 yılında kurulan ve kritik altyapı ile küresel tedarik zincirlerine odaklanan bir egemen servet fonu olarak öne çıkıyor. IHC ise Abu Dabi'nin yönetici ailesiyle bağlantıları bulunan ve 243 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle BAE'nin en büyük yatırım şirketlerinden biri konumunda. FAB, 2017'de First Gulf Bank ve National Bank of Abu Dhabi'nin birleşmesiyle oluşan, ülkedeki en büyük bankalardan biri olarak biliniyor.

Diğer taraftan, ABD dolarına sabitlenen stablecoinlerin piyasa değeri nisan ayında 230 milyar doları aştı. Piyasa verilerine göre Tether ve USDC, stablecoin ekosisteminin yüzde 90'ına hâkim. Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili, yaptırımların ardından ülkenin kendi stablecoinini geliştirme planını gündeme getirdi. Yatırım bankacılığı devi Citigroup'un 23 Nisan'da yayımladığı rapor ise stablecoin arzının ABD doları cinsinden kalmaya devam edeceğini ve ulusal veya merkez bankası dijital para birimlerinin bu alanda destek bulacağını öngörüyor.