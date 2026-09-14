ABD'nin kripto yasasında sürpriz gelişme

Araştırma ve aracılık şirketi Bernstein, Senato Cumhuriyetçilerinin etik kuralları ile küçük bankaların taleplerinde verdiği tavizlerin CLARITY Yasası'nın ilerleme ihtimalini artırdığını düşünüyor. Gautam Chhugani liderliğindeki analistler, piyasanın geçen haftaya kıyasla daha olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Analistlerin değerlendirmesine göre kripto piyasası hâlâ olumsuz senaryoya ağırlık veriyor. Bu nedenle tasarının usul oylamasını geçmesi fiyatlarda beklenenden daha güçlü bir tepki yaratabilir. Bernstein, olumlu bir sürprizin mevcut piyasa fiyatlarına dahil edilmediğini savundu.

Tahmin piyasası Kalshi'de yasanın 2026'da kabul edilme ihtimali yeniden yüzde 30'un üzerine çıktı. Bu oran, sürecin başarıyla tamamlanacağına dair kesin bir beklentiye işaret etmiyor. Tasarının önündeki ilk kritik adım, 15 Eylül Salı günü yapılacak usul oylaması olacak.

CUMHURİYETÇİLERİN 60 OY İÇİN DESTEĞE İHTİYACI VAR

ABD Senatosu, Genel Kurulun tasarıyı görüşmeye başlayıp başlamayacağını belirleyecek oylamayı salı günü saat 21.15 TSİ'de yapacak. Önergenin kabulü için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin Senatodaki 53 sandalyesi, bütün üyeler aynı yönde oy verse bile tek başına yeterli olmuyor.

Bu tablo Cumhuriyetçileri Demokrat ya da bağımsız en az yedi senatörün desteğine ihtiyaç duyar hâle getiriyor. Washington'daki temaslara ilişkin haberlerde yedi ile 10 Demokrat senatörün nihai olarak bir kripto piyasa yasasını desteklemeye açık olduğu belirtiliyor. Bu isimlerin salı günkü usul oylamasında aynı yönde oy kullanacağı ise kesinleşmedi.

Bernstein'a göre Cumhuriyetçilerin son teklifleri bu desteğin önünü açabilir. Analistler, Beyaz Saray'ın eyalet başsavcılarına etik hükümlerini uygulamada rol verilmesini kabul etmesini önemli bir taviz olarak görüyor. Kripto varlıkların elden çıkarılması ya da kör bir fona devredilmesine ilişkin şartlar da Demokratların etik kaygılarını azaltmayı amaçlıyor.

Son taslak küçük bankaların stablecoin getirilerine yönelik itirazlarına da yanıt veriyor. Metin, ödeme amaçlı stablecoinlerin bankalardan ciddi mevduat çıkışına yol açması hâlinde Hazine Bakanına getirileri geçici olarak sınırlama yetkisi tanıyor. Bernstein, yasanın kabul edilmemesinin bankacılık sektörü açısından da en kötü sonuç olabileceğini savunuyor. Şirkete göre düzenleme çıkmazsa üçüncü taraf platformlar atıl stablecoin bakiyelerine tam getiri sunmayı sürdürebilir.

FED KARARI İKİNCİ BÜYÜK RİSKİ OLUŞTURUYOR

CLARITY oylamasının hemen ardından piyasanın odağı Fed'e dönecek. ABD Merkez Bankası faiz kararını 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 TSİ'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı saat 21.30 TSİ'de başlayacak.

Bernstein, şahin bir Fed mesajı ile CLARITY oylamasının başarısız sonuçlanmasının aynı haftada birleşmesi hâlinde kripto paralarda ve kripto hisselerinde sert satış görülebileceğini düşünüyor. Ters yöndeki sonuçlar da mevcut temkinli konumlanma nedeniyle güçlü fiyat hareketleri doğurabilir.

Yasanın usul oylamasını geçememesi ABD'deki kripto düzenleme çalışmalarını tamamen durdurmayabilir. Bernstein, böyle bir durumda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonunun kendi yetkileri kapsamında daha hızlı kural yazabileceğini belirtiyor. Şirkete göre bu süreç, ilk satış dalgasının ardından kripto şirketlerinin hisselerinde toparlanmayı destekleyebilir.

Bernstein'ın değerlendirmesi bir piyasa görüşü niteliği taşıyor. Notun başyazarı Chhugani'nin çeşitli kripto paralarda uzun pozisyonları bulunuyor.