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ABD'nin kripto yasası yeniden şekilleniyor

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ABD'nin kripto yasası yeniden şekilleniyor
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Ocakta Kongre'nin kontrolünü devralacak Demokratların kripto piyasa yapısı yasası CLARITY'yi kendi öncelikleriyle yeniden yazabileceği konuşuluyor. Eski bir ABD'li düzenleyici, bu adımın Beyaz Saray'ı zor bir seçimle baş başa bırakabileceğini söyledi.

ABD Emtia Vadeli İşlem Komisyonu'nun (CFTC) eski başkanı Chris Giancarlo, dün verdiği bir röportajda Demokratların CLARITY Yasası'nın kendi versiyonunu hazırlayıp ABD Başkanı Donald Trump'a meydan okuyabileceğini söyledi. Giancarlo, olası tavrı "Cesaretiniz varsa veto edin." sözleriyle özetledi.

Giancarlo'nun duyduğuna göre Temsilciler Meclisi üyesi Maxine Waters, yeni teklifte mevcut yasanın yaklaşık yüzde 80'ini korumayı planlıyor. Kalan yüzde 20'lik bölüm ise Demokratların önceliklerine göre yeniden yazılacak.

YASA EYLÜLDE SENATO'DA TAKILMIŞTI

Mevcut CLARITY Yasası eylülde Senato'daki usul oylamasında 49'a karşı 50 oyla ilerleyemedi. Yasanın yoluna devam etmesi için 60 oy gerekiyordu. Yedi Demokrat senatör görüşmeleri sürdürmek istese de etik kuralları ve tüketici korumasındaki anlaşmazlıklar çözülemedi.

Ara seçimlerde Kongre'nin iki kanadını da kazanan Demokratlar 3 Ocak'ta kontrolü devralacak. Waters'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin, Senatör Elizabeth Warren'ın da Senato Bankacılık Komitesi'nin başına geçmesi bekleniyor.

Demokratlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) kripto paralar üzerinde daha fazla yetki verip CFTC'nin sorumluluklarını sınırlayacak bir düzenlemeyi tartışıyor. Metne Trump ve yönetimindeki isimlerin kripto yatırımlarına yönelik maddelerin eklenmesi de gündemde.

DEMOKRATLARIN HEDEFİ TRUMP AİLESİ

Giancarlo, Demokratların muhalefetini sektörün gelişimini durdurmaktan çok Trump ve ailesinin kripto girişimlerine yoğunlaştırmasını bekliyor. Giancarlo'ya göre sektöre karşı yeni bir kampanya başlatmak siyasi açıdan zor olacak.

Giancarlo, müzakerelerde kripto paralarla ilgisi olmayan maddelerin de metne eklenebileceği uyarısında bulundu. Bu durumda Trump'ın yasayı, artık kripto paralarla ilgili olmadığı gerekçesiyle reddedebileceğini belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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