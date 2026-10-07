ABD'den milyon dolarlık Bitcoin transferi

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Zincir üstü analist EmberCN'nin 7 Ekim'deki paylaşımına göre yaklaşık 71,56 milyon dolar değerindeki 833,6 BTC, Coinbase Prime'a aktarıldı. Aynı açıklamada, 31,63 milyon dolar değerinde 40 bin 285 BNB'nin de taşındığı belirtildi. İki varlığın transfer sırasındaki toplam değeri yaklaşık 103 milyon doları buldu.

Bitcoin doğrudan Coinbase Prime'a giderken BNB, birkaç adres üzerinden başka bir cüzdana ulaştı. Bu nedenle toplam 103 milyon doların tamamının Coinbase'e gönderildiği sonucu çıkmıyor. BNB transferinin amacı da açıklığa kavuşmuş değil.

COINBASE'E TRANSFER SATIŞ ANLAMINA GELMİYOR

Varlıkların bir işlem platformuna ulaşması, piyasaya sürülebilecekleri ihtimalini doğuruyor. Coinbase Prime ise alım satımın yanı sıra kurumsal saklama hizmeti de veriyor. Platforma gönderilen Bitcoin'in satılması kadar saklanması da mümkün.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı Federal Kolluk Teşkilatı, el konulan dijital varlıkların yönetiminde Coinbase'in saklama ve işlem hizmetlerinden yararlanıyor. Bu ilişki nedeniyle adres değişikliği tek başına bir satış emrini veya tamamlanmış satışı göstermiyor.

Son 833,6 BTC'lik transferle bağlantılı bir satışa ilişkin resmî açıklama bulunmuyor. Zincir üstündeki hareket, Bitcoin'in nereye taşındığını gösterse de platforma ulaştıktan sonra hangi amaçla kullanılacağını ortaya koymuyor.

BİTCOİN REZERVİNİN AYRI KURALLARI VAR

ABD'nin elindeki Bitcoin'lerin hukuki durumu da satış tartışmasında önem taşıyor. Başkan Donald Trump'ın 6 Mart 2025'te imzaladığı kararname, Stratejik Bitcoin Rezervi'ne yatırılan Bitcoin'lerin satılmamasını ve rezerv varlığı olarak tutulmasını öngörüyor.

Kararname, mahkeme kararları, suç mağdurlarına iade ve kolluk faaliyetleri gibi durumlar için istisnalar da içeriyor. Dolayısıyla hükümetle bağlantılı bir cüzdanda görülen her Bitcoin'in aynı koşullara tabi olduğu varsayılamıyor. Son transferdeki varlıkların rezerv kapsamında olup olmadığı yalnız cüzdan hareketinden anlaşılamıyor.

Bitcoin dışındaki kripto varlıklar ise ayrı bir dijital varlık stoku kapsamında ele alınıyor. Kararname, bu varlıkların sorumlu biçimde yönetilmesine ilişkin stratejiyi Hazine Bakanına bırakıyor. Bu yüzden BNB hareketiyle Bitcoin transferini aynı satış kuralı altında değerlendirmek mümkün değil.