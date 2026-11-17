Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), işlemleri Blockchain teknolojisiyle gerçekleştiren ve takas eden türev borsası ile takas kuruluşu başvurularını onayladı. Kararı CFTC Başkanı Michael Selig 16 Kasım'da duyurdu.

Onay alan şirketlerden biri, ABD'li kullanıcılara sürekli vadeli işlem sunmaya hazırlanan bir kripto para borsası oldu. Blockchain tabanlı yatırım platformu tZERO da bir hafta önce borsa onayını almıştı.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ABD'YE GELİYOR

Borsa, ABD'li kullanıcılara kaldıraçlı sürekli vadeli işlemler, kripto teminat, çapraz marjin ve 7 gün 24 saat işlem imkânı sunacak. ABD'deki hizmet için henüz bir başlangıç tarihi verilmedi ve kullanıcılar bekleme listesine kaydoluyor.

Borsanın kurucusu, ABD'li ve diğer ülkelerdeki kullanıcıların ayrı platformlar yerine CFTC denetimindeki aynı emir defterinde işlem yapacağını söyledi. Kurucu, "Hile yok, kestirme yok, VPN yok" dedi.

Eski FTX çalışanı olan kurucu, şirketin önce Chicago'da kurulduğunu, düzenleyici belirsizlik nedeniyle ise yurt dışına taşındığını anlattı. Borsanın tokeni onay haberinin ardından 24 saatte yüzde 20'den fazla yükselerek 1 doların üzerine çıktı.

CFTC BAŞKANI SELİG'DEN DESTEK

CFTC Başkanı Selig, onayların "Amerikan finans piyasalarının gelişiminde önemli bir dönüm noktası" olduğunu söyledi. Selig, kurumun düzenleme çerçevesinin yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek durumda olduğunu belirtti.

CFTC'nin çerçevesi belirli bir teknik altyapı şartı aramıyor. Blockchain tabanlı şirketler de geleneksel piyasa katılımcılarıyla aynı kurallarla başvuru yapabiliyor. Şirketler kara para aklamayla mücadele, müşteri koruması ve piyasa gözetimi kurallarına uymaya devam edecek.

Selig şu anda CFTC'de görevde olan tek komisyon üyesi. ABD Başkanı Donald Trump'ın komisyon üyeliğine aday gösterdiği Nathan Anonick ve Matthew Rowland bugün Senato Tarım Komitesi'nde dinlenecek.