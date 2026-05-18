Haberler

ABD'de kripto düzenlemesi hızlanırken CFTC atama krizi derinleşiyor

ABD'de kripto düzenlemesi hızlanırken CFTC atama krizi derinleşiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi, Başkan Donald Trump'tan Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) dört komisyon üyesi atamasını talep etti. Komite kurumun genişleyen görev alanını tek bir üyeyle karşılayacak donanıma sahip olmadığı uyarısında bulundu.

Komite Başkanı Glenn "GT" Thompson ve kıdemli üye Angie Craig cuma günkü ortak mektuplarında Trump'tan CFTC Başkanı Michael Selig'in yanına beş kişilik tam iki partili bir panel oluşturmasını istedi. Selig aralıkta göreve başlamasından bu yana kurumun tek komisyon üyesi olarak görev yapıyor.

CLARİTY YASASI CFTC'NİN İŞ YÜKÜNÜ KATLAYACAK

Mektup Senato Bankacılık Komitesi'nin CLARITY Yasası'nı 15'e karşı 9 oyla ilerletmesinin bir gün ardından geldi. Kripto piyasa yapısı tasarısı CFTC'ye spot dijital emtia ticareti üzerinde kapsamlı yeni yetki verecek. Temsilciler Meclisi tasarının kendi versiyonunu geçen temmuzda 294 oyla onaylamıştı.

Thompson ve Craig yasama sürecinin CFTC'nin görev alanını spot dijital emtia işlemlerini federal denetime almak üzere genişleteceğini ve bunun kapsamlı bir kural koyma süreci gerektireceğini vurguladı. Komite tam beş kişilik bir komisyonun "daha iyi düzenlemeler, daha dayanıklı kurallar ve türev piyasası paydaşlarının farklı görüşlerine daha fazla duyarlılık" üreteceğini belirtti.

CFTC yaklaşık 543 tam zamanlı çalışanla faaliyet gösteriyor. Bu rakam Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki (SEC) yaklaşık 4.200 çalışanla karşılaştırıldığında kurumun kaynak kısıtlılığını ortaya koyuyor.

TEK KOMİSYON ÜYESİNİN KURALLARI HUKUKI RİSK TAŞIYOR

Komite ayrıca tek bir komisyon üyesi tarafından belirlenen kuralların hukuki itirazlara daha açık olabileceğine dikkat çekti. Bu risk CFTC'nin tahmin piyasaları konusunda eyalet düzeyinde bir dizi davayla mücadele ettiği ve saklama hizmeti sunmayan yazılım geliştiricilere yönelik tutumunu resmileştirmeye çalıştığı bir dönemde belirginleşiyor. CFTC şu ana kadar Wisconsin, New York, Arizona, Connecticut ve Illinois olmak üzere beş eyaletin düzenleyicilerine tahmin piyasaları üzerindeki yetki alanını savunmak için dava açtı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı ortaya çıktı

ROK'un mal varlığı ortaya çıktı! Arabalar, daireler, yalı...
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar

Normal pankart zannettiler, gerçeği öğrenince şoke oldular

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans