ABD'de dev kripto toplantısı

Toplantıya katılması beklenenler arasında Coinbase, Ripple, Gemini, Robinhood, Polymarket ve Kalshi gibi şirketlerin CEO'ları yer alıyor. Bu isimler, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) bünyesinde yeni oluşturulan İnovasyon Danışma Komitesi'nin üyeleri arasında bulunuyor. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre katılımcılara Trump'ın da toplantıda olacağı bildirildi. Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetim Binası'nda yapılması beklenen toplantının, ABD'deki başlıca inovasyon alanlarında bir politika diyaloğu başlatması amaçlanıyor. Beyaz Saray sözcüleri, planlara ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Kamu kanadından da üst düzey isimlerin katılması bekleniyor. Kaynaklara göre CFTC Başkanı Michael Selig ve diğer danışmanlar da toplantıda yer alacak. Aynı kaynaklar, Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in de katılabileceğini belirtti. Sektör tarafında kripto yöneticilerine geleneksel finans dünyasından isimler eşlik edecek. Komite üyeleri arasında CME Group, Nasdaq ve Intercontinental Exchange'in liderleri ile takas kuruluşu DTCC'nin başındaki Frank La Salla da bulunuyor.

CFTC PERŞEMBE GÜNÜ İNOVASYON GÜNDEMİNİ ELE ALACAK

Kripto liderlerinin gündemi Beyaz Saray'la sınırlı değil. Grup, perşembe öğleden sonra CFTC'de bir araya gelerek inovasyon gündemini ele alacak. Toplantının açılış oturumu, kripto düzenlemelerinde "belirsizlikten netliğe" geçişi konu alacak. Gündem başlıklarından biri, "kalıcı bir federal piyasa yapısının önündeki engeller" olacak.

CLARITY YASASI SENATO'DA TIKANDI

Bu görüşmeler, kripto düzenlemesindeki tıkanıklığın gölgesinde yapılıyor. Trump yönetimi, kripto piyasa yapısını düzenleyecek CLARITY Yasası'nın Senato'dan geçmesi için yürütülen görüşmelerin içinde yer alıyor. Tasarı uzun süredir Senato'da bekliyor.

Haberlere göre sürecin ilerlemesi, Trump'ın kripto sektöründeki kişisel faaliyetlerine yönelik daha sıkı etik kısıtlamaları kabul edip etmeyeceğine bağlı olabilir. Çarşamba ve perşembe günkü toplantılar, kripto sektörünün liderlerini düzenleyiciler ve Trump'la aynı masada buluşturacak.

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