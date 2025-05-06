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ABD vergi servisinin kripto para biriminde görev değişimi

ABD vergi servisinin kripto para biriminde görev değişimi
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ABD İç Gelir Servisi'nin (IRS) kripto para birimleri denetiminden sorumlu birimi, uzun yıllar kurumda görev yapan Trish Turner'a emanet edildi. Özel sektörden gelen iki yöneticinin ayrılmasının ardından gerçekleşen bu atama, ikinci Trump yönetiminin kripto dostu politikalarıyla örtüşen bir döneme denk geldi. Bu değişimle birlikte denetim ve büyüme arasında daha dengeli bir yaklaşım bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin vergi otoritesi IRS tarafından yönetilen dijital varlıklar biriminde dikkat çekici bir liderlik değişimi yaşandı. Bildirilen habere göre kurumda yirmi yılı aşkın tecrübeye sahip Trish Turner, Dijital Varlıklar Ofisi'nin yeni yöneticisi olarak atandı. Bu değişiklik, Trump yönetiminin kripto para ekosistemi lehine attığı adımların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Kripto Sektörü İçin Önemli Politikalar Bekleniyor

Trish Turner'ın IRS'in kripto para biriminden sorumlu biriminin başına geçmesi, daha önce birimi birlikte yöneten iki özel sektör kökenli yöneticinin ayrılmasının ardından gerçekleşti. Sulolit "Raj" Mukherjee ve Seth Wilks, yaklaşık bir yıl boyunca birimde görev yaptıktan sonra görevlerinden ayrıldılar.

Bu liderlik değişimi, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi dinamiklerin evrildiği kritik bir döneme denk geldi. 2025 başlarında göreve başlayan ikinci Trump yönetimi, önceki Biden yönetiminin düzenleyici politikalarından farklı olarak, daha kripto para dostu bir tutum ortaya koydu.

Başkan Donald Trump, bu yeni yaklaşımı göstermek için bir dizi adım attı. Bunlar arasında, ocak ayında yeni düzenlemeler önermek ve bir ABD kripto rezervi kurmakla görevlendirilmiş bir kripto para çalışma grubu oluşturmak için bir yürütme emri imzalamak da var. Ayrıca geçtiğimiz ay, Biden yönetiminin sonlarına doğru tamamlanan tartışmalı bir kripto vergi kuralını iptal eden bir karara da imza attı.

Uzmanlar, yeni yönetimin kripto dostu duruşunun daha destekleyici bir ortama yol açabileceğini ve bunun IRS politikalarında denetimi kripto sektörünün büyümesiyle dengeleyecek şekilde ayarlamalar yapılmasını teşvik edebileceğini belirtiyorlar.

Turner'ın yirmi yılı aşkın IRS deneyimi, kurumun dijital varlıklar stratejisinde istikrar sağlayabilir. Ancak Trump yönetiminin yeni vizyonu doğrultusunda, denetim ve raporlama gerekliliklerinde bazı değişiklikler beklenebilir. Bu değişikliklerin, kripto yatırımcıları için daha net ve öngörülebilir bir vergi ortamı yaratması bekleniyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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