Haberler

ABD'nin ilk spot Polkadot ETF'i Nasdaq'ta işleme açıldı

ABD'nin ilk spot Polkadot ETF'i Nasdaq'ta işleme açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot kripto para yatırım ürünlerine yönelik artan ilgiyle birlikte varlık yönetim şirketi 21Shares, ABD'nin ilk spot Polkadot borsa yatırım fonunu (ETF) piyasaya sürdü. TDOT koduyla Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan fon, başlangıç aşamasında 11 milyon dolarlık tohum yatırımıyla yatırımcılara sunuldu.

Altcoin tabanlı yatırım ürünlerinin çeşitlenmesiyle birlikte hayata geçirilen TDOT ETF'i, yatırımcılara Polkadot'un fiyat hareketlerine doğrudan dijital varlığı satın alma ve saklama gereği olmadan erişim imkânı tanıyor. Fonun yönetim ücreti oranı yüzde 0,30 olarak açıklandı.

Polkadot, farklı Blockchain ağlarının birlikte çalışabilirliğini sağlamayı hedefleyen yeni nesil bir altyapı platformu olarak öne çıkıyor. Geliştiriciler, Polkadot'un sunduğu güvenlik ve ölçeklenebilirlik olanaklarından yararlanarak kendi bağımsız projelerini bu ekosistem üzerinde hayata geçirebiliyor. Platformun yerel tokeni DOT, yaklaşık 1,47 dolar seviyesinden işlem görürken, Polkadot ağının toplam piyasa değeri 1,7 milyar dolar civarında bulunuyor.

ALTCOİN FONLARINA YÖNELİK KURUMSAL İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin yakaladığı başarının ardından varlık yönetim şirketleri, yatırımcı talebini karşılamak amacıyla farklı altcoin projelerine yönelmeye devam ediyor. ABD'de kripto varlıklara yönelik daha ılımlı bir düzenleyici çerçeve beklentisi, bu eğilimi destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.

Bu kapsamda 21Shares, Bitcoin dışındaki XRP, Solana, Sui ve Dogecoin gibi varlıkların fiyatını takip eden çeşitli borsa yatırım fonlarını da yatırımcılara sunuyor. Şirketin yönetimi altındaki 174 milyon dolarlık varlığa sahip XRP ETF'i, en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen spot Sui ETF'i ise kısa sürede 12,5 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşmış durumda.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Avrupa'ya giden vanalar kapandı! Rus gazı sadece bu ülkelere akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Irak'ta, İngiliz petrol devi BP'nin işlettiği sahaya menşei belirsiz İHA saldırısı

Komşuda petrol devinin sahası vuruldu! Menşei bilinmiyor