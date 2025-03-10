ABD'nin gizli hamlesi Bitcoin'i zirveye taşıyacak

ABD'nin stablecoin politikaları, doların küresel egemenliğini korumak adına Bitcoin ve geniş kripto pazarına beklenmedik faydalar sunuyor. Beyaz Saray'daki son zirvede açıklanan stratejiler, kripto para piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

ABD'nin Stablecoin Politikaları Bitcoin ve Kurumsal Kripto Büyümesini Destekliyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD dolarının küresel rezerv para birimi konumunu korumak amacıyla stablecoinlerin kullanımını artırma planlarını açıkladı. Bu hamle, beklenmedik bir şekilde Bitcoin ve kurumsal kripto piyasasının büyümesine zemin hazırlayabilir.

Bessent, Trump yönetiminin önceki kripto para birimlerine yönelik yaptırımları geri çekme vaadini tekrarlarken, yeni düzenleyici ortamın Bitcoin'in yaygınlaşmasını hızlandırabileceğine dikkat çekti. Trump döneminde imzalanan yönetmeliklerle Bitcoin kullanılarak bir rezerv oluşturulması yönündeki adımlar, ABD'nin kripto para birimlerine bakışındaki köklü değişimi ortaya koyuyor.

Gems Trade Blockchain launchpad'in genel müdürü Omri Hanover, stablecoinlerin artan kabulü ve düzenleyici çerçevenin netleşmesi sayesinde Bitcoin'in pozisyonunun güçleneceğini belirtti. Hanover, "ABD'nin finansal liderliğini pekiştirme çabaları, Avrupa'nın daha ihtiyatlı yaklaşımı karşısında piyasa dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi'nde kripto endüstrisine yönelik düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi hedefleyen iki önemli yasa tasarısı onay beklerken, stablecoin ihraççılarının artan kârları da Bitcoin'e yönlendiriliyor. Dünyanın en büyük stablecoini USDt'nin ihraççısı Tether, net kârının bir bölümünü Bitcoin yatırımlarına ayırarak destek varlıklarını çeşitlendirme stratejisi izliyor. Bu yaklaşım, Tether için önemli kazançlar sağlarken, Bitcoin'in değer depolama aracı olarak konumunu da güçlendiriyor.

Uzmanlar, ABD'nin stablecoin politikalarının, doların küresel hakimiyetini sürdürme amacı taşısa da dolaylı olarak kripto para ekosisteminin büyümesine ve Bitcoin'in kurumsal düzeyde benimsenmesine katkıda bulunabileceğini vurguluyor.