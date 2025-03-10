Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

Terör örgütü, anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı
Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Twitter'daki erişim sorunu sanıldığından daha büyük
Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama

Rana bebeğin ölümünün ardından mide bulandıran iddia
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı

ABD'nin gizli hamlesi Bitcoin'i zirveye taşıyacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, stablecoinleri destekleyerek doların küresel rezerv para birimi konumunu koruma planlarını açıkladı. Trump yönetiminin kripto yaptırımlarını geri çekmesi ve Bitcoin rezervi oluşturma adımları, kripto para piyasasının büyümesine zemin hazırlıyor. Stablecoin ihraççılarının Bitcoin yatırımları piyasayı güçlendiriyor.

ABD'nin stablecoin politikaları, doların küresel egemenliğini korumak adına Bitcoin ve geniş kripto pazarına beklenmedik faydalar sunuyor. Beyaz Saray'daki son zirvede açıklanan stratejiler, kripto para piyasasında yeni bir dönemin habercisi olabilir.

ABD'nin Stablecoin Politikaları Bitcoin ve Kurumsal Kripto Büyümesini Destekliyor

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD dolarının küresel rezerv para birimi konumunu korumak amacıyla stablecoinlerin kullanımını artırma planlarını açıkladı. Bu hamle, beklenmedik bir şekilde Bitcoin ve kurumsal kripto piyasasının büyümesine zemin hazırlayabilir.

Bessent, Trump yönetiminin önceki kripto para birimlerine yönelik yaptırımları geri çekme vaadini tekrarlarken, yeni düzenleyici ortamın Bitcoin'in yaygınlaşmasını hızlandırabileceğine dikkat çekti. Trump döneminde imzalanan yönetmeliklerle Bitcoin kullanılarak bir rezerv oluşturulması yönündeki adımlar, ABD'nin kripto para birimlerine bakışındaki köklü değişimi ortaya koyuyor.

Gems Trade Blockchain launchpad'in genel müdürü Omri Hanover, stablecoinlerin artan kabulü ve düzenleyici çerçevenin netleşmesi sayesinde Bitcoin'in pozisyonunun güçleneceğini belirtti. Hanover, "ABD'nin finansal liderliğini pekiştirme çabaları, Avrupa'nın daha ihtiyatlı yaklaşımı karşısında piyasa dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresi'nde kripto endüstrisine yönelik düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi hedefleyen iki önemli yasa tasarısı onay beklerken, stablecoin ihraççılarının artan kârları da Bitcoin'e yönlendiriliyor. Dünyanın en büyük stablecoini USDt'nin ihraççısı Tether, net kârının bir bölümünü Bitcoin yatırımlarına ayırarak destek varlıklarını çeşitlendirme stratejisi izliyor. Bu yaklaşım, Tether için önemli kazançlar sağlarken, Bitcoin'in değer depolama aracı olarak konumunu da güçlendiriyor.

Uzmanlar, ABD'nin stablecoin politikalarının, doların küresel hakimiyetini sürdürme amacı taşısa da dolaylı olarak kripto para ekosisteminin büyümesine ve Bitcoin'in kurumsal düzeyde benimsenmesine katkıda bulunabileceğini vurguluyor.

ABD'nin gizli hamlesi Bitcoin'i zirveye taşıyacak
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Haftalardır yapamadığını yaptı!
img

Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
img

16 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Avrupa şampiyonu oldular!
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ikinci gol geldi

İkinci gol geldi! Tempo inanılmaz
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor

Trump, Grönland'ı isterken California'dan olmak üzere
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

Belediyede seçim sonuçlandı! 18 üyenin oyunu almayı başardı

Son Dakika Haberleri

title