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ABD'nin çalınan kripto paraları iade edildi

ABD'nin çalınan kripto paraları iade edildi
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ABD hükümetinin kontrolündeki bir cüzdandan çalınan 20 milyon dolarlık kripto varlıkların büyük bir kısmı, bilgisayar korsanı tarafından geri iade edildi. Olay, kripto güvenliği ve adalet sistemi üzerine ciddi soru işaretleri yaratırken, çalınan paraların bir kısmının merkezi olmayan finans platformları üzerinden aklanmış olabileceği belirtiliyor. Bu geri ödeme, kripto para piyasasındaki güvenlik önlemleri ve hukuki işleyiş hakkında önemli bir örnek teşkil etmekte.

Bilgisayar korsanı tarafından ABD hükümetinden çalınan yaklaşık 20 milyon dolarlık kripto varlıkların, büyük bir kısmı geri döndü. Blockchain uzmanı ZachXBT'nin raporlarına göre hükümete ait dijital cüzdana 19 milyon dolar değerinde kripto para iade edildi. Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik ve hukukun üstünlüğü konularında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Hükümetin Cüzdanına 19 Milyon Dolarlık Kripto Varlık Geri Yatırıldı

ABD federal hükümetinden siber saldırı yoluyla ele geçirilen yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki kripto varlıklar, saldırganın beklenmedik kararıyla büyük oranda iade edildi. Blockchain teknolojisi uzmanı ZachXBT'nin açıklamasına göre kimliği bilinmeyen saldırgan, federal hükümete ait dijital cüzdana 19 milyon dolar tutarında kripto para transferi gerçekleştirdi.

Federal yetkililerin denetimindeki dijital cüzdan, siber korsanların hedefi haline geldi ve bu saldırı sonucunda Ethereum ile birlikte aUSDC, USDT ve USDC gibi stablecoinlerle diğer kripto para birimlerini içeren toplam 20 milyon dolarlık varlık ele geçirildi. İlginç bir ayrıntı olarak, çalınan bu dijital varlıkların daha önce Bitfinex'e düzenlenen saldırıda ele geçirilen fonlarla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen işlemle, çalınan varlıkların büyük bölümü federal hükümetin kontrolündeki cüzdana geri aktarıldı. İade edilen miktar, 2.408 ETH ve 13,19 milyon aUSDC'den oluşuyor. Uzmanlar, geri kalan tutarın çeşitli kripto para borsalarına transfer edilmiş olabileceğini belirtiyor.

Arkham Intelligence isimli Blockchain analiz şirketinin incelemelerine göre saldırgan ilk etapta ele geçirdiği varlıkları farklı bir cüzdana aktardı ve ardından Aave benzeri merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları üzerinden şüpheli işlemlerle para aklama girişiminde bulundu. Yapılan teknik analizler, söz konusu fonların iade işlemi öncesinde çeşitli platformlar arasında dolaştırıldığını ortaya koydu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bilgisayar Blockchain Ethereum Finans Defi

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