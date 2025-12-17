Haberler

ABD merkezli spot XRP ETF girişleri 1 milyar doları geçti

Güncelleme:
ABD spot XRP ETF'leri 1 milyar dolar kümülatif giriş seviyesini aştı. Bitcoin ve Ethereum fonlarında sert çıkışlar yaşanırken kurumsal yatırımcı rotayı altcoinlere çevirdi.

ABD piyasalarında işlem gören spot XRP borsa yatırım fonları (ETF), son kaydedilen girişlerle birlikte kümülatif hacimde 1 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Kasım ayında işleme açılan bu fonlar, kısa sürede yakaladıkları ivme ile kurumsal yatırımcının altcoin piyasasına olan ilgisini kanıtladı.

KURUMSAL İLGİ ALTCOİNLERE KAYIYOR

Veri sağlayıcılarından elde edilen güncel bilgilere göre spot XRP ETF'leri hafta içinde 10,89 milyon dolar net giriş kaydetti. Canary, Grayscale ve Franklin Templeton gibi büyük ihraççıların fonlarına yönelik talep, toplam girişlerin 13 Kasım'dan bu yana 1 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Piyasa uzmanları, bu gelişmeyi altcoin borsa yatırım fonları için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede 1 milyar dolarlık hacmin Bitcoin ve Ethereum dışındaki regüle varlıklara yönelik artan kurumsal iştahı gösterdiğini belirtti. Liu, makroekonomik belirsizliklere rağmen yatırımcıların regülasyon netliği artan ve farklı hikayelere sahip varlıklarda erken pozisyon aldığına dikkat çekti. Yatırımcıların ilgisi sadece XRP ile sınırlı kalmadı. Ekim ayında piyasaya sürülen ilk iki spot Solana ETF'si de hafta içinde 35,2 milyon dolar net giriş alarak toplamda 711,3 milyon dolarlık kümülatif girişe ulaştı.

BİTCOİN VE ETHEREUM FONLARINDA SERT ÇIKIŞ

Altcoin tarafındaki pozitif havaya karşın lider kripto para birimlerinde tablo negatif bir seyir izledi. Spot Bitcoin ETF'leri hafta başında günü 357,7 milyon dolar ile son bir ayın en büyük günlük net çıkışını yaşadı. Fidelity bünyesindeki FBTC fonu 230,1 milyon dolar, Bitwise'ın BITB fonu ise 44,3 milyon dolar çıkışla bu düşüşte başı çekti. Grayscale, Ark & 21Shares ve VanEck fonlarında da benzer negatif akışlar gözlendi. Bu rakam, fonların 903,1 milyon dolar kaybettiği 20 Kasım tarihinden bu yana görülen en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti.

Spot Ethereum ETF'leri de bu trende katılarak hafta başında 224,8 milyon dolarlık net çıkış bildirdi. Bu veri, Ethereum borsa yatırım fonları için 20 Kasım'dan sonraki en yüksek günlük çıkışı işaret ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
