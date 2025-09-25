Haberler

ABD kripto vergilerinin değiştirilmesi için düğmeye bastı
Güncelleme:
ABD Senatosu Maliye Komitesi, dijital varlık vergilerini görüşmek üzere 2 Ekim'de toplanacak. Coinbase yöneticisi ve kripto uzmanları çift vergilendirme sorununun çözümüne yönelik tanıklık edecek.

ABD Senatosu Maliye Komitesi, dijital varlıkların nasıl vergilendirilmesi gerektiğini görüşmek üzere 2 Ekim Çarşamba günü bir oturum düzenleyecek. Komite Başkanı Mike Crapo'nun başkanlığında gerçekleştirilecek oturumda Coinbase Vergi Başkan Yardımcısı Lawrence Zlatkin ve Coin Center politika direktörü Jason Somensatto tanıklık edecek.

ABD Senatosu Kripto Para Vergilerini Tartışmak İçin Toplanıyor

Senato oturumu, Beyaz Saray Dijital Varlık Çalışma Grubu'nun Temmuz ayında yayımladığı kripto önerileriyle uyumlu görünüyor. Rapor, yasama organlarını kriptoyu yeni bir varlık sınıfı olarak kabul etmeye ve mevcut menkul kıymet ile emtia vergi kurallarını dijital varlıklara uyarlamaya çağırıyor. Eğer yasa çıkarılmazsa Hazine Bakanlığı ve İç Gelir Servisi'nin stablecoin ödemelerinin nasıl vergilendirileceği ve hava dağıtımı, madencilik ve staking yoluyla elde edilen küçük miktarlardaki kripto gelirlerin nasıl değerlendirileceği konularında rehberlik yayımlaması isteniyor.

İç Gelir Servisi şu anda kripto paraları ve takas edilemez tokenları mülk olarak değerlendiriyor, para birimi değil. Bu durum, bu dijital varlıkları içeren her işlemin kar elde edilerek satılması veya transfer edilmesi halinde sermaye kazancı vergisi olayını tetikleyebileceği anlamına geliyor.

Trump'ın Ocak ayında yeniden göreve başlamasından bu yana kripto düzenlemeler önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Bu gelişme, inovasyonu artırma, yetenekleri ülkede tutma ve Biden yönetimi döneminde görülen yavaş ilerlemeyi telafi etme çabalarının bir parçası. Biden yönetimi döneminde vergi kuralları, sektör oyuncularını karmaşaya sokan konulardan biri olmuştu.

Komite ayrıca Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü Dijital Varlık Vergi Görev Gücü başkanı Annette Nellen'den de tanıklık alacak. Kripto vergi konusunda uzmanlaşmış Chicago merkezli ASKramer Law firmasının kurucu ortağı Andrea S. Kramer da oturuma katılacak.

Senatör Cynthia Lummis, kripto madencilerinin ve staking yapanların "adaletsiz vergi muamelesi" gördüğünü belirterek bu duruma yönelik çözüm arayışlarında bulunuyor. Lummis, bu kişilerin iki kez vergilendirildiğini açıklıyor: İlk olarak blok ödüllerini aldıklarında, ikinci olarak da sattıklarında. "Bu adaletsiz vergi muamelesini sona erdirme ve Amerika'nın dünyanın Bitcoin ve Kripto Süper Gücü olmasını sağlama zamanı geldi." şeklinde açıklama yaptı.

Lummis, Temmuz ayının başlarında Trump'ın bütçe uzlaşma tasarısına bu konuyla ilgili bir hüküm eklemeye çalıştı, ancak bu düzenleme Senato'da görüşülen değişiklikler arasında yer almadı ve tasarı sonunda kabul edildi.

Burak KÖSE
