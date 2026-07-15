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ABD İran bağlantılı 131 milyon dolarlık kripto parayı dondurdu

ABD İran bağlantılı 131 milyon dolarlık kripto parayı dondurdu
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ABD hükümeti, Ortadoğu'da gerilim tırmanırken İran'a bağlı cüzdanlarda tutulan 130 milyon doları aşkın kripto parayı dondurma emri verdi. Kararı, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent doğruladı.

Blok zinciri araştırmacısı Specter, Tether'in 131 milyon dolar değerinde USDT tutan dört Tron cüzdanını dondurduğunu gösteren zincir üstü verilere dikkat çekti. Bessent sosyal medya hesabından bu cüzdanların İran Merkez Bankası ile bağlantılı olduğunu doğruladı.

Bessent, Hazine'nin İran'ın dijital varlıkları kötüye kullanması dahil yasa dışı finansal faaliyetlerini kesintiye uğratmaya ve zayıflatmaya kararlı olduğunu belirtti. Bakan, İran rejiminin yasa dışı gelir düzeneklerinden elde ettiği paraya erişimini engellemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Varlık dondurma kararı, ABD ile İran arasındaki ateşkesin çökmesiyle aynı döneme denk geldi. ABD, İran limanlarına yönelik ablukasını yenilediğini açıklarken ordunun Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini duyurdu. İran ordusu ise salı günü, Ürdün'deki El Ezrak Hava Üssü'nde bulunan ABD askeri tesislerine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

NİSANDA 344 MAYISTA 1 MİLYAR DOLAR DONDURULMUŞTU

Bu adım, nisanda benzer bir dondurmanın ardından geldi. O dönem stablecoin ihraççısı Tether, ABD yetkililerinin talebiyle 344 milyon doları aşkın USDT'yi dondurduğunu doğrulamıştı. Bessent mayısta ise ABD'nin, İran'a yönelik finansal baskı kampanyası kapsamında yaklaşık 1 milyar dolarlık İran kripto varlığına el koyduğunu açıklamıştı.

Mart 2025'te başlatılan ve Ekonomik Öfke adı verilen kampanya çerçevesinde Hazine, İran ordusunun silah edinme çabalarını destekleyen yabancı tedarik ağlarını hedef aldığını belirtiyor. Bessent haziranda, Hazine'nin İran rejiminin varlıklarını dondurduğunu ve ekonomisini ağır biçimde sekteye uğrattığını, İran ordusuna yönelik hiçbir desteğe müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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