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ABD eyaleti resmen onayladı: Bitcoin devlet rezervlerine giriyor

ABD eyaleti resmen onayladı: Bitcoin devlet rezervlerine giriyor
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New Hampshire, ABD'de bir ilke imza atarak "Stratejik Bitcoin Rezervi" yasasını onayladı. Vali Kelly Ayotte tarafından imzalanan HB 302 yasası, eyalet hazinesine kamu fonlarının yüzde 10'unu piyasa değeri 500 milyar doların üzerindeki dijital varlıklara yatırma yetkisi veriyor. Kriterler şu anda yalnızca Bitcoin karşılıyor.

Northeastern eyaletinin uygulamaya koyduğu bu karar, ABD genelinde bir hareketin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. New Bitcoin'e resmi statü tanıyan bu yasa, kripto para birimlerinin resmi kabul yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

New Hampshire ABD'nin İlk Stratejik Bitcoin Rezervi Yasasını Kabul Etti

HB 302 yasası, New Hampshire eyaletine Satoshi Action Fund'ın geliştirdiği Stratejik Bitcoin Rezervi modelini uygulama fırsatı veriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, Satoshi Action Fund kurucusu Dennis Porter tarafından "tarihin sağlam para lehine eğilmesi" olarak nitelendirildi.

Yasaya göre, New Hampshire hazinesi fonları doğrudan Bitcoin satın alma yoluyla değerlendirebileceği gibi borsada işlem gören ürünler aracılığıyla da yatırım yapabilecek. Hazine ayrıca kripto paraları kendisi muhafaza edebilecek veya nitelikli bir saklama kuruluşunda tutabilecek.

Bitcoin yanlısı kar amacı gütmeyen kuruluşun CEO'su ve Kurucu Ortağı Dennis Porter, "HB 302, vergi mükellefi parasını koruyabileceğinizi, rezervleri çeşitlendirebileceğinizi ve eyalet hazinelerini geleceğe hazırlayabileceğinizi kanıtlıyor" açıklamasında bulundu. New Hampshire Temsilciler Meclisi, yasayı 192-179 oyla kabul etti. Ardından Senato 23 Nisan'da tasarıyı 4-1 oyla onayladı.

Arizona, Illinois, Maryland, Michigan ve Texas dahil diğer eyaletler de benzer stratejik kripto girişimlerini değerlendiriyor. Bununla birlikte, Florida Eyalet Senatosu, eyalet için bir Bitcoin rezervi kurulmasına yardımcı olacak iki kripto ile ilgili tasarıyı süresiz olarak erteledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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