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ABD'den dev kripto para borsasına rekor ceza

ABD'den dev kripto para borsasına rekor ceza
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Kripto para borsası KuCoin, ABD'de lisanssız para transfer işi yürütme suçlamasını kabul etti ve 300 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada KuCoin, 113 milyon dolar para cezası ve 184,5 milyon dolar haciz ödeyecek. KuCoin iki yıl boyunca ABD pazarından uzak kalacak.

KuCoin için ABD'deki hukuki süreç önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Borsa, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmek ve yeterli kara para aklama önlemlerini almamakla suçlanıyordu. Bu gelişme, kripto para borsalarının ABD'deki yasal düzenlemelere uyum konusundaki hassasiyetin artacağının göstergesi oldu.

ABD Kripto Borsalarına Karşı Denetimlerini Artırdı

KuCoin, Peken Global Ltd. üzerinden yürüttüğü faaliyetlerde yeterli bir kara para aklama programı sürdürmediği ortaya çıktı. Araştırma kapsamında müşteri kimlik doğrulama sistemlerinin yetersizliği de tespit edildi.

Adalet Bakanlığı, önemli eksiklikleri Mart ayında gündeme getirdi. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) eş zamanlı olarak hukuki işlem başlattı.

Borsa, New York eyaletinde de benzer yaptırımlarla karşılaştı. 2023'te eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 22 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

KuCoin yönetimi, kısıtlayıcı olmayan diğer pazarlardaki faaliyetlerin etkilenmeyeceğini vurguladı. ABD Savcısı Danielle Sassoon, bu kararın yasalara uymayan faaliyetlerin maliyetini gösterdiğini belirtti.

Uzlaşma sonucunda kurucular Chun Gan ve Ke Tang, tüm yönetim ve operasyonel görevleri sona erdi. Bu durum, borsanın yapılanmasında önemli değişikliklere yol açacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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