ABD'den Çinli madencilik devi Bitmain'e ulusal güvenlik incelemesi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli üretici Bitmain'in cihazlarının casusluk veya elektrik şebekesi sabotajı amacıyla kullanılıp kullanılamayacağını inceledi. Şirket ise uzaktan kontrol iddialarını kesin bir dille yalanladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, dünyanın en büyük Bitcoin madencilik ekipmanı üreticisi Bitmain hakkında "Kızıl Gün Batımı Operasyonu" (Operation Red Sunset) adıyla gizli bir soruşturma yürüttü. Yetkililer, Çin merkezli şirketin cihazlarının uzaktan manipüle edilerek casusluk faaliyetlerinde veya ABD elektrik şebekesini tehlikeye atacak sabotajlarda kullanılıp kullanılamayacağını mercek altına aldı.

Kritik Altyapıların Yakınındaki Tesisler Endişe Yarattı

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre soruşturma kapsamında, ABD limanlarında durdurulan Bitmain cihazlarının çipleri ve gömülü yazılımları teknik incelemeden geçirildi. Biden yönetimi döneminde başlayan ve Trump yönetiminin ilk aylarında da devam ettiği belirtilen süreçte, Ulusal Güvenlik Konseyi düzeyinde politika tartışmaları yapıldı. Müfettişlerin ayrıca potansiyel gümrük vergisi ve ithalat ihlallerini de incelediği kaydedildi.

Endişelerin temelinde, Çinli şirketlere ait Bitcoin madencilik tesislerinin ABD'deki kritik altyapılara yakınlığı yatıyor. Geçen yıl New York Times, Çin Komünist Partisi ile bağlantılı bazı tesislerin Pentagon'u destekleyen Microsoft veri merkezleri ve Wyoming'deki nükleer füze üssü yakınlarında faaliyet gösterdiğini ortaya çıkarmıştı. Senato İstihbarat Komitesi de temmuz ayında yayımladığı raporda, Bitmain cihazlarının Çin'den manipüle edilebileceğini ve ABD için "rahatsız edici güvenlik açıkları" oluşturduğunu öne sürdü.

Bitmain ise iddiaları reddederek cihazların uzaktan kontrol edilebildiği söylemini "kesinlikle yanlış" olarak nitelendirdi. Şirket, söz konusu soruşturmadan haberdar olmadıklarını ve ABD yasalarına tam uyum sağladıklarını vurguladı. Tartışmalar, Donald Trump'ın oğullarının kripto sektöründeki yatırımları nedeniyle Washington'da çıkar çatışması endişelerini de beraberinde getirdi. Trump ailesinin ortağı olduğu American Bitcoin girişimi, ağustos ayında 314 milyon dolarlık Bitmain cihazı satın almıştı. Şirket yetkilileri, donanımlar üzerinde kapsamlı güvenlik testleri yaptıklarını ve herhangi bir açığa rastlamadıklarını belirtti.

