ABD Bitcoin ETF'leri 17 günde sadece bir gün çıkış yaşadı

Kripto para piyasalarında ETF trendi güçlü bir ivme yakaladı. Yatırım devi BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 164,6 milyon dolar giriş ile öncülük ederken, Fidelity'nin FBTC fonu 66 milyon dolar topladı. Bu gelişme, Bitcoin'in kurumsal yatırım araçları arasındaki konumunu güçlendiriyor.

Bitcoin ETF'leri 15 Günlük Seride 4,7 Milyar Dolar Topladı

Veri platformunun Santiment'in X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden paylaştığı veriler, Bitcoin ETF'lerinin istikrarlı performansını ortaya koyuyor. 6 Haziran'dan bu yana sadece bir günde çıkış yaşanması, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan güvenini gösteriyor.

Farside Investors verilerine göre ARK Invest'in ARKB fonu 10,1 milyon dolar, Grayscale'in GBTC fonu ise 10,2 milyon dolar kayıp yaşadı. Diğer ETF'ler olan Bitwise'ın BITB, VanEck'in HODL ve WisdomTree'nin BTCW fonları işlem kaydetmedi.

1 Temmuz'da yaşanan 342 milyon dolarlık çıkış, 6 Haziran'dan bu yana görülen tek negatif hareket oldu. Bu tarihten önce 15 günlük seri yaklaşık 4,7 milyar dolar getirdi.

10x Research araştırmacısı Markus Thielen, Bitcoin'in fiyatının 116 bin dolara çıkacağını öngörüyor. Thielen, spot Bitcoin ETF'lerine güçlü sermaye girişi bu beklentinin ana itici gücü olarak tanımladı.

Bitwise fon yöneticisi CIO'su Matt Hougan ve araştırma başkanı Ryan Rasmussen, 30 Haziran'da yayımlanan raporlarında lider kripto para birimi için 2025 yılında 200 bin dolar fiyat hedeflerini doğruladı. Rapor, Bitcoin'in mayıs ayında 112 bin dolarlık rekor seviyesine ulaştığını ve rekor ETF girişlerinin bu yükselişi desteklediğini vurguladı.