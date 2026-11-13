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ABD Binance'ten çalınan milyar dolara el koyuyor

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ABD Binance'ten çalınan milyar dolara el koyuyor
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ABD yönetimi, Binance'e ekim sonunda düzenlenen saldırıda çalınan fonların bir bölümüne el koymak için mahkemeden izin aldı. Aynı açıklamada, Kuzey Koreli hackerların sahte görüntülü aramalarla yürüttüğü ayrı bir düzenin de çökertildiği duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Binance'ten çalınan 1,2 milyar dolardan fazla kripto paraya el koymak ya da bu varlıkları dondurmak için mahkeme onayı aldığını açıkladı. Bu tutar, ABD makamları ve özel şirketlerin ortak çalışmasıyla dondurulan 2,7 milyar doları aşan fonun bir parçası.

Bakanlığa göre Kuzey Kore ordusuna bağlı TraderTraitor adlı grup, 29 Ekim civarında Binance'ten 6 milyar dolardan fazla varlık çaldı. Yetkililer, dondurma işlemleriyle saldırıda çalınanların yaklaşık yarısının durdurulduğunu belirtti.

FONLAR HENÜZ SAHİBİNE DÖNMEDİ

Mahkeme izni çıkan 1,2 milyar dolar yeni bulunmuş bir fon değil. Bu varlıklar daha önce token ihraççıları tarafından dondurulmuştu. Mahkeme izni, devletin müsadere yoluyla bu varlıkların mülkiyetini almasının önünü açıyor.

Binance ise çalınan tokenleri kendi fonlarıyla karşıladığını ve kullanıcıların zararını giderdiğini açıklamıştı. Bakanlık, saldırganların varlıkları köprüler, karıştırıcılar ve borsalar üzerinden taşımayı sürdürdüğünü bildirdi.

SAHTE GÖRÜNTÜLÜ ARAMALARLA 400 MİLYON DOLAR

Bakanlık aynı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) FaceStealer adını verdiği ayrı bir düzenin altyapısına da el konulduğunu duyurdu. Kuzey Koreli hackerlar bu yöntemle son 18 ayda 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldı.

Saldırganlar, ele geçirdikleri hesaplardan görüntülü görüşme daveti gönderdi. Görüşmede kurbanın tanıdığı kişilerin önceden kaydedilmiş ya da yapay zekayla üretilmiş görüntülerini oynattılar. Ardından teknik bir sorun bahanesiyle kurbanlara kötü amaçlı yazılım yüklettiler.

FBI, soruşturma kapsamında kurbanlara ait 900'den fazla web kamerası kaydına el koydu. FBI Los Angeles ofisinin yöneticisi Patrick Grandy, "Bu yöntem, her yerde kullanılan görüntülü görüşme platformlarına ve değerli kişisel ilişkilerimize duyduğumuz güveni kötüye kullanıyor" dedi.

Kuzey Kore ise Binance saldırısıyla ilgisi olmadığını savunuyor ve FBI'ın tespitini siyasi bir provokasyon olarak nitelendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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