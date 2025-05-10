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ABD Başkan Yardımcısı Vance Bitcoin 2025 konferansında konuşacak

ABD Başkan Yardımcısı Vance Bitcoin 2025 konferansında konuşacak
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Las Vegas'taki Bitcoin 2025 konferansında konuşma yapacak. Görevdeki bir ABD başkan yardımcısının bir kripto para etkinliğinde konuşma yapması bir ilk olacak. 250.000 ila 500.001 dolar değerinde Bitcoin sahibi olan Vance, mayıs sonunda katılımcılara hitap edecek. Bu gelişme, Trump yönetiminin kripto para politikalarında yeni bir evreye işaret ediyor.

ABD siyasetinde kripto para dünyasına yönelik ilgi artarken, Başkan Yardımcısı Vance'in Bitcoin 2025 konferansına katılımı önem kazanıyor. Donald Trump'ın ocak ayında başkanlık görevine başlamasından bu yana kripto para düzenlemelerinde aktif rol oynamayan Vance, bu konuşmasıyla sektöre yaklaşımını ortaya koyabilir.

Vance Bitcoin Konferansında İlk Olan Başkan Yardımcısı Olacak

Etkinlik organizatörleri tarafından yapılan duyuruya göre JD Vance 28 Mayıs'ta konferans katılımcılarına şahsen hitap edecek. Vance'in bu hamlesi, yaklaşık bir yıl önce o zamanki başkan adayı Donald Trump'ın aynı etkinlikte konuşma yapmasını takip ediyor.

Başkan Trump, ocak ayında göreve başladıktan sonra kripto para dünyasında önemli adımlar attı. Bir kripto rezervi kurulması ve stablecoinlerin düzenlenmesi konusunda yürütme talimatlarını imzalayan Trump'ın aksine, Vance şimdiye kadar kripto stratejilerinde daha ikinci planda kalmıştı.

Ağustos 2024'te sunulan finansal açıklamaya göre Vance, 250.000 ila 500.001 dolar değerinde Bitcoin'i elinde bulunduruyor. Ancak başkan yardımcısının etkinlikte önemli bir politika açıklaması yapmayı amaçlayıp amaçlamadığı belirsizliğini koruyor.

Etkinlikte ayrıca World Liberty Financial kripto platformuyla bağlantılı olan başkanın iki oğlu Donald Trump Jr. ve Eric Trump da konuşmacı olarak programa alındı. Bu durum, Washington'da tartışmaları tetiklerken, Demokrat yasa koyucular Trump ailesinin kripto bağlantılarını eleştiriyorlar.

Temsilciler Meclisinde, Temsilci Maxine Waters bir kripto piyasası yapısı tasarısını tartışan ortak bir görüşmeyi durdurarak "Trump'ın kripto yolsuzluğunu" araştırmak için harekete geçti. Senato'da ise dokuz Demokrat, stablecoin tasarısı üzerinde kritik bir oylamayı engelleyerek Trump ailesinin World Liberty Financial tarafından çıkarılan USD1 stablecoini aracılığıyla kendini zenginleştirdiğini ima ettiler.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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