24 saatte yüzde 253'lük çılgın artış! Tron (TRX) coin nedir, arzı ne kadar?

Piyasa değeri açısından en büyük 10 kripto para biriminden biri olan Tron (TRX), son 24 saatte zincir üzerindeki verilerde balina aktivitelerinde yüzde 253'lük çarpıcı bir artış gösterdi. Büyük TRX sahipleri, yani balinalar, kripto para birimine olan ilginin arttığını işaret eden önemli işlemler gerçekleştirdi.

TRX coin neden yükseliyor?

IntoTheBlock verilerine göre Tron'un büyük işlem hacmi 382,31 milyon dolara ulaştı; bu, yaklaşık 1,67 milyar TRX anlamına geliyor ve son 24 saatte yüzde 253'lük bir büyümeyi temsil ediyor. Bu büyük işlem hacmi, balinaların alım ve satım hareketlerindeki belirgin artışı ortaya koyuyor. İlginç bir şekilde, bu yükseliş, aynı süre içinde kripto piyasasında 359 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

CoinGlass verilerine göre, tasfiye edilen toplam 359 milyon dolarlık pozisyonun büyük kısmını 213,59 milyon dolarlık short (kısa) pozisyonlar oluştururken, 139,52 milyon dolarlık kısmını ise long (uzun) pozisyonlar oluşturdu.

TRX, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından gelen kripto piyasasındaki genel toparlanmanın ortasında son 24 saatte yüzde 5,74'lük bir artış göstererek 0,235 dolar seviyesine yükseldi. ABD'den gelen pozitif enflasyon verileri, küresel piyasalara canlılık kazandırırken, yatırımcıların Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha fazla düşürme ihtimaline yönelik beklentilerini de artırdı.

Tron ağı genişliyor

Tron ağı büyümesini sürdürmeye devam ediyor. CryptoQuant verilerine göre Tron blok zinciri, 1 Ocak 2024'ten bu yana günlük zincir içi gelirde benzeri görülmemiş bir şekilde yüzde 119 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, ağı daha fazla kullanıcının tercih ettiğini ve özellikle DeFi platformları ile akıllı sözleşmeler ekosistemindeki faaliyetlerin arttığını gösteriyor.

Tether'in USDT token'ı, Tron ağındaki etkinliğin başlıca itici gücü olmaya devam ediyor. TRON üzerindeki USDT arzı, 2024 yılında 48 milyar dolardan 62 milyar dolara yükselirken, transfer edilen toplam değer Aralık 2023'te 362 milyar dolardan Aralık 2024'te 576 milyar dolara çıktı. Aylık transfer sayısı ise aynı dönemde 55 milyondan 62 milyona ulaştı. USDT, Tron ağında en çok transfer edilen token olmaya devam ediyor ve ağdaki toplam transferlerin yüzde 99'undan fazlasını oluşturuyor.

Tron (TRX) token nedir?

Tron (TRX), merkeziyetsiz bir blockchain platformu olarak geliştirilmiş, içerik paylaşımı ve eğlence sektörüne odaklanan bir proje ve aynı zamanda platformun yerel kripto para birimidir. Tron, kullanıcıların içerik üretmesi, paylaşması ve ödüller kazanması için bir ekosistem sağlar. Özellikle, yüksek hızlı işlemler ve düşük işlem ücretleri sunarak, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve akıllı sözleşmeler için bir altyapı sunmayı hedefler.

Tron'un özellikleri

Hedef: Eğlence ve içerik üreticilerini aracı olmadan izleyicilerle buluşturmak.

Eğlence ve içerik üreticilerini aracı olmadan izleyicilerle buluşturmak. Blockchain Yapısı: Ethereum tabanlı olarak başladı, ancak 2018'de kendi bağımsız ağına geçti.

Ethereum tabanlı olarak başladı, ancak 2018'de kendi bağımsız ağına geçti. dApps ve Akıllı Sözleşmeler: Tron, geliştiricilerin merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmasını destekler.

Tron, geliştiricilerin merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmasını destekler. Tether (USDT) Entegrasyonu: Tron ağı, düşük işlem ücretleri nedeniyle USDT transferleri için popülerdir.

TRX coin arzı ne kadar?

Tron'un toplam arzı 100 milyar TRX olarak belirlenmiştir. Ancak, dolaşımdaki arz, zamanla yakım işlemleri, staking ödülleri ve diğer faktörlerle değişiklik gösterebilir.

TRX, işlem ücretleri ödemek, staking yapmak ve ağ yönetimine katılmak için kullanılabilir. Ayrıca, ağ üzerindeki dApp'lerde ve projelerde bir ödeme aracı olarak da işlev görür.