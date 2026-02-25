21Shares, spot SUI ETF'ini Nasdaq'ta işleme açtı

21Shares Spot SUI ETF, TSUI kısaltmasıyla Nasdaq'ta işlem görmeye başladı. Şirket, aralık ayında piyasaya sürdüğü kaldıraçlı 21Shares 2X SUI ETF'in ardından şimdi de spot tabanlı bir ürünle Sui ekosistemine erişimi genişletiyor.

21Shares Başkanı Duncan Moir, yaptığı açıklamada kaldıraçlı SUI ürününün başarısının ardından TSUI'nin doğrudan spot fiyatı takip eden, daha sade bir yapıyla yatırımcılara sunulduğunu belirtti.

ETF YARIŞI KIZIŞIYOR

21Shares'in kaldıraçsız fonu, geçen hafta piyasaya çıkan Canary Stake SUI ETF ve Grayscale Sui Staking ETF'in hemen ardından geldi. Böylece Sui ekosistemine bağlı ETF ürünlerinin sayısı kısa sürede hızla arttı.

Mysten Labs'ın kurucu ortağı ve CEO'su Evan Cheng, Sui'nin iki yıldan kısa bir sürede ödemeler ve sınır ötesi takas alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini ve dünyanın en güçlü zincir üstü ekonomilerinden biri haline geldiğini ifade etti. Cheng, bu gelişimin 21Shares gibi önde gelen kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguladı.