2025 yılında Solana, XRP, Hedera ve Doge ETF'lerini görecek miyiz?

Ocak 2024'te başlayan kripto ETF devrimi, Ethereum ETF'lerinin temmuz ayında devreye girmesiyle ivme kazandı. Yeni SEC başkanı olması beklenen Paul Atkins'in kripto dostu yaklaşımı, sektörde altcoin ETF'lerinin onaylanma sürecini hızlandırabilir.

TRUMP YÖNETİMİ KRİPTO PARA DOSTU POLİTİKALARLA GELİYOR

Kripto para dünyası 2024 yılında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla başlayan süreç, toplam varlık değerinin 52 milyar dolara ulaşmasıyla tarihi bir başarıya imza attı.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu pazar liderliğini sürdürürken, iShares Ethereum Trust (ETHA) yaklaşık 2,6 milyar dolarlık yönetim altındaki varlığıyla dikkat çekiyor. BlackRock yetkilisi Jay Jacobs, müşterilerinin çok küçük bir kısmının bu ürünlere yatırım yaptığını ifade etti.

Yeni Trump yönetiminin göreve başlamasıyla SEC başkanlığına gelecek olan Paul Atkins'in kripto dostu tutumu, sektörde yeni fırsatlar yaratabilir. Özellikle SAB 121 düzenlemesi, stablecoin politikaları ve ABD stratejik Bitcoin rezervi konularında önemli gelişmeler öngörülüyor.

Solana ETF'lerinin 2025 sonuna kadar onaylanma olasılığı yüksek görünüyor. SEC'in ihraççılarla bu ürün üzerinde görüşmelere başlaması olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor. Two Prime Digital Assets CEO'su Alexander Blume, kripto dostu bir yönetim ve düzenleyici ortamın Solana ETF onayını hızlandırabileceğini düşünüyor.

Bloomberg analistleri Balchunas ve Seyffart, Hedera (HBAR) ETF'sinin diğer altcoin ETF'lerinden önce onay alabileceğini öngörüyor. All-Star Charts'ın kripto analisti Louis Sykes, Hedera'nın kurumsal yatırımcılar için "çok daha çekici" bir aday olduğunu vurguluyor.

XRP ve Dogecoin ETF'leri konusunda ise piyasada farklı görüşler bulunuyor. Two Prime Digital Assets CEO'su Blume, bu varlıkların yüksek konsantrasyon nedeniyle adil piyasa koşullarını kanıtlamakta zorlanabileceğini belirtiyor. Buna rağmen Bloomberg analisti Balchunas, DOGE ETF başvurularının da gelebileceğini düşünüyor.