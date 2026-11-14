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16 yıldır uyuyan Bitcoin'ler servet olarak uyandı

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16 yıldır uyuyan Bitcoin'ler servet olarak uyandı
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Bitcoin'in ilk yıllarından kalan ve 16 yıldır hiç dokunulmayan iki cüzdan aynı sabah dakikalar arayla hareketlendi. Kazıldıkları gün birkaç dolar eden BTC'lerin bugünkü değeri milyonlarca dolara ulaştı.

2010'da madencilik ödülü olarak kazanılan ve o tarihten bu yana hareketsiz kalan iki Bitcoin (BTC) adresi, geçtiğimiz gün toplam 100 BTC transfer etti. İki transfer, birkaç dakika arayla gerçekleşti.

BTC'ler, 8 ve 19 Eylül 2010'da kazılan iki bloğun 50'şer BTC'lik ödüllerinden geliyor. O dönemde Bitcoin yaklaşık 6 sentten işlem görüyordu ve her bir ödülün değeri yaklaşık 3 dolardı.

Bugün 67 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin ile 100 BTC'nin değeri yaklaşık 6,7 milyon dolara ulaştı. Bu, 2010'daki değere göre yaklaşık 1,12 milyon katlık bir artış anlamına geliyor.

59 BTC TEK ADRESTE TOPLANDI

İlk adres BTC'lerin neredeyse tamamını tek bir adrese, çok küçük bir kısmını başka bir adrese gönderdi. İkinci adres ise yaklaşık 49 BTC'yi bir adrese, 1 BTC'yi başka bir adrese aktardı. Bir saat içinde yaklaşık 59 BTC yeni bir adreste birleştirildi.

İki cüzdandaki BTC'lerin aynı adreste toplanması, ikisinin de aynı kişi ya da grubun kontrolünde olabileceğine işaret ediyor. Cüzdanların sahipleri bilinmiyor ve BTC'lerin satıldığına dair bir iz bulunmuyor.

ESKİ CÜZDANLAR 2026'DA DAHA HAREKETLİ

Aynı gün saatler önce Şubat 2011'den bu yana hareketsiz olan başka bir cüzdan da 75 BTC taşıdı. Bu BTC'ler o dönemde tanesi yaklaşık 83 sentten alınmıştı.

Bir analize göre 2026'nın ilk 10 ayında uzun süredir hareketsiz adreslerden yaklaşık 33 bin 932 BTC taşındı. En yoğun hareket yaklaşık 6428 BTC ile ağustosta görüldü.

Bu hareketlerin bir kısmının satıştan çok güvenlik kaygıları, cüzdan yükseltmeleri ya da profesyonel saklama hizmetlerine geçişle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin 67 bin 100 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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