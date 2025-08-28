112 kripto devinden ABD'ye güçlü mesaj

Kripto dünyasının en büyük oyuncuları, tarihinde ilk kez bu denli güçlü bir birliktelik sergiledi. DeFi Education Fund liderliğindeki girişim, emanet dışı hizmet sağlayıcılarının eski finansal kurallar altında yanlış sınıflandırılmasının önlenmesini hedefliyor. Bu gelişme, Senatör Lummis'in Trump'a yıl sonuna kadar ulaştıracağını belirttiği piyasa yapısı yasasında kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.

Kripto Devleri Senato'dan Geliştirici Koruması Talep Etti

Koalisyonun Senato Bankacılık ve Tarım Komitelerine gönderdiği mektup, sektörün "tek sesle" konuştuğunu vurgulayarak milletvekillerini gerekli adımları atmaya çağırdı. Blockchain Association'dan Digital Chamber'a kadar neredeyse tüm büyük ABD kripto temsilci kuruluşları bu çağrıya destek verdi.

Mektubun en çarpıcı bölümünde "Piyasa yapısı mevzuatında yazılım geliştiricileri ve emanet dışı hizmet sağlayıcıları için sağlam, ülke çapında korumalar sağlayın. Bu tür korumalar olmadan bir piyasa yapısı yasasını destekleyemeyiz." ifadeleri yer aldı.

Electric Capital verilerine göre ABD'nin açık kaynak Blockchain geliştiricilerindeki payı 2021'de yüzde 25'ten 2025'te yüzde 18'e düştü. Bu düşüşün temel nedeni olarak düzenleyici belirsizlik gösterildi. Kripto destekçileri, güçlü korumalar olmadan ABD'nin açık kaynak geliştirmede daha fazla zemin kaybedeceği uyarısında bulundu.

Senatör Cynthia Lummis geçen hafta dijital varlık piyasa yapısı yasasının Başkan Donald Trump'ın masasına "yıl sonundan önce" ulaşacağını açıklamıştı. Düzenleme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto piyasaları nasıl denetleyeceğini belirleyecek ve Lummis yasanın Şükran Günü'nden önce gelebileceğini öne sürdü.