112 kripto devinden ABD'ye güçlü mesaj

112 kripto devinden ABD'ye güçlü mesaj
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase, Kraken ve a16z dahil 112 kripto şirketi Senato'dan yazılım geliştiricileri için federal koruma yasası istedi. Endüstri koalisyonu, korumalar olmadan piyasa yapısı yasasını desteklemeyeceklerini bildirdi. ABD'nin Blockchain geliştirici payı son dört yılda yüzde 25'ten yüzde 18'e düştü.

Kripto dünyasının en büyük oyuncuları, tarihinde ilk kez bu denli güçlü bir birliktelik sergiledi. DeFi Education Fund liderliğindeki girişim, emanet dışı hizmet sağlayıcılarının eski finansal kurallar altında yanlış sınıflandırılmasının önlenmesini hedefliyor. Bu gelişme, Senatör Lummis'in Trump'a yıl sonuna kadar ulaştıracağını belirttiği piyasa yapısı yasasında kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.

Kripto Devleri Senato'dan Geliştirici Koruması Talep Etti

Koalisyonun Senato Bankacılık ve Tarım Komitelerine gönderdiği mektup, sektörün "tek sesle" konuştuğunu vurgulayarak milletvekillerini gerekli adımları atmaya çağırdı. Blockchain Association'dan Digital Chamber'a kadar neredeyse tüm büyük ABD kripto temsilci kuruluşları bu çağrıya destek verdi.

Mektubun en çarpıcı bölümünde "Piyasa yapısı mevzuatında yazılım geliştiricileri ve emanet dışı hizmet sağlayıcıları için sağlam, ülke çapında korumalar sağlayın. Bu tür korumalar olmadan bir piyasa yapısı yasasını destekleyemeyiz." ifadeleri yer aldı.

Electric Capital verilerine göre ABD'nin açık kaynak Blockchain geliştiricilerindeki payı 2021'de yüzde 25'ten 2025'te yüzde 18'e düştü. Bu düşüşün temel nedeni olarak düzenleyici belirsizlik gösterildi. Kripto destekçileri, güçlü korumalar olmadan ABD'nin açık kaynak geliştirmede daha fazla zemin kaybedeceği uyarısında bulundu.

Senatör Cynthia Lummis geçen hafta dijital varlık piyasa yapısı yasasının Başkan Donald Trump'ın masasına "yıl sonundan önce" ulaşacağını açıklamıştı. Düzenleme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kripto piyasaları nasıl denetleyeceğini belirleyecek ve Lummis yasanın Şükran Günü'nden önce gelebileceğini öne sürdü.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
AK Parti'ye geçen 4 meclis üyesine soğuk duş: Tuuuu size, oylarımız haram olsun

AK Parti'ye geçen 4 isme şok! Kadınlar soluğu yanlarında aldı
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
Gram Altın kritik seviye yaklaştı

Güne hareketli başladı! Gram Altın kritik seviye yaklaştı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Icardi'den sürpriz Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Maç biter bitmez çok konuşulacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık muhteşem maç

Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık muhteşem maç
title