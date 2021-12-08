Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde konuştu

Eğitimci, Yazar ve Kripto Para Uzmanı Cihan Tuna Arslan, Türkiye'den 100 kişinin katılımıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" seminerinde "Finans ve Kripto para" ile ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Eğitimci ve Yazar kimliğinin dışında Türkiye'nin tanınmış BitCoin milyonerlerinden biri olarak bilinen Cihan Tuna Arslan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın seçkin mekanlarından biri olan Maritim Plaza'da "Finans ve Kripto para" konulu önemli bir seminer gerçekleştirdi. Türkiye'den özel davetiye ile gelen 100 ayrıcalıklı kişinin katılımıyla gerçekleşen "Hayata Bakış Açınızı Değiştirin" temalı seminerde BlockChain teknolojisi, değişen dünya ve yeni devlet düzeni konuları yer aldı.

Seminer için "Balkanların Anahtar Ülkesi" olan Arnavutluk'u tercih eden Arslan, eğitimin birinci gününde geçtiğimiz yılın karantina sürecinin insanların hayatları ve işleri üzerindeki etkilerinden söz etti. "SUSAMADAN ÖNCE KUYU KAZMAK AKILLICA OLACAK"

Dünyanın birçok potansiyel kriz ve soruna gebe olduğunu, geleceğini planlayan herkesin bunlara önceden hazırlıklı olması gerektiğini, devletlerin bu denli büyük krizler ile başa çıkmakta son derece yetersiz olduklarını ve kendi hayatlarımızı başkalarının kararlarına göre değil, güçlü pasif gelir modelleri oluşturarak tüm otoritelerden bağımsız şekilde finansal özgürlüğümüzü elimize alarak inşa etmemiz gerektiğini açıklayan Arslan, son yaşanan salgın nedeniyle dünya çapında milyonlarca insanın işlerinin bozulduğunu veya hepten işsiz kaldığını ve bunun ders almayı bilenler için iyi bir örnek olduğunu, "susamadan önce kuyu kazmanın akıllıca olacağını" sözleriyle örnekleyerek anlattı. Geleceğin ödeme sistemi olan Kripto paranın ve aynı zamanda farklı dijital uygulamalarla birlikte hayatımıza giren Blockchain Teknolojisinin önemini, "Değişen Dünya" ve "Devlet Düzeni" konularıyla birlikte ele aldı. Bunların yanı sıra katılımcıların şu anki gibi içinde bulunduğumuz herhangi bir küresel salgından veya herhangi bir krizden etkilenmeyecek şekilde nasıl bir iş inşa edileceği sorularını da yanıtladı. Seminerin ardından gerçekleşen gala yemeği ile birlikte eğitime devam eden

Cihan Tuna Arslan, toplamda 14 saatlik bir program ile kendi hayatına yön vermek isteyen birçok kişiye vizyon oldu. Programın ertesi günü tamamen katılımcılara ayrılarak büyük bir şehir turu düzenlendi. Akşam saatlerinde gün batımı manzarası eşliğinde Dajti Teras'ta yenilen veda yemeği ile birlikte Türkiye'den gelen Vaveyla Band isimli müzik grubu eşsiz bir konser vererek katılan herkese bir buçuk yıldır özlemini çektiği eğlence ile coşku dolu anlar yaşattı.

ULUSLARLARASI KATILIMCILARLA TÜRKİYE'DE 'EN BÜYÜK SEMİNER' MÜJDESİ

Seminerden kesitlerin ve katılımcılar ile yapılan röportajların kısa videolar şeklinde kendi kişisel Youtube kanalında yayınlanacağını belirten Cihan Tuna Arslan, bugüne kadar 20 farklı ülkede düzenlediği seminerlerin en büyüğünü uluslararası katılımcılar ile yakında Türkiye'de gerçekleştireceğinin müjdesini de verdi.