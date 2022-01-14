Kredi Kartıyla Bitcoin Nasıl Alınır?

Nasıl Bitcoin Alırım?

Bitcoin satın almak için birçok yöntem olsa da en iyisi kripto para borsalarını kullanmaktan geçiyor. Kripto para borsaları aracılığıyla 7/24 bitcoin alabilir veya satabilirsiniz. Ayrıca birçok coin ve altcoin de kripto para borsalarıyla satın alınabiliyor. Cardano, Atom, Bitcoin Cash, Tether, Ada, Binance Coin, Chainlink, VeChain vb. birçok kripto para birimine borsalarla sahip olabilirsiniz.

Kripto para borsalarıyla bitcoin almak için mutlaka bir borsa hesabı oluşturmalısınız. Bu sayede havale/Eft veya banka/kredi kartı gibi seçeneklerle bitcoin almanız mümkün olacaktır.

Bitcoin satın almak için güvenilir sitelere yandaki linkten detaylarıyla birlikte ulaşabilirsiniz: http://buldumz.com/bitcoin-siteleri

Kredi Kartı ile Bitcoin Alınan Siteler Nelerdir?

Kripto para borsalarının her biri farklı bir prosedüre sahiptir. Buna göre her birinde kredi kartıyla işlem yapmak mümkün değil. Aşağıdaki kripto para borsalarıysa kredi kartıyla bitcoin almanızı sağlar:

Binance

Coinbase

Bitstamp

KuCoin

Bitpanda

Cex.io

Coinmama

OKEx

Bu borsaların tamamı global olarak hizmet veren borsalardır. Aynı zamanda birçoğunda Türkçe dil desteği ve Türkçe canlı yardım gibi avantajlar da vardır. Ancak BtcTurk, Paribu ve Bitlo gibi Türk kripto para borsalarında kredi kartı ile bitcoin almak mümkün değil. Dolayısıyla kredi kartıyla bitcoin almak istiyorsanız yukarıdaki borsaları kullanmanız gerekiyor.

Kredi Kartıyla Nasıl Bitcoin Alabilirim?

Sizinle paylaştığımız kripto para sitelerinden herhangi birine üye olduysanız veya halihazırda bir cüzdanınız varsa kredi kartıyla bitcoin alma işlemlerine geçebilirsiniz. Borsaların neredeyse hepsi kredi kartıyla bitcoin alma işlemlerini aynı sırayla gerçekleştirir. Aynı zamanda yukarıdaki borsalar uzun zamandır güvenilir hizmetleriyle ön plana çıkıyor. Dolayısıyla kredi kartıyla bitcoin alma işleminizi güvenle yapabilirsiniz.

Seçtiğiniz borsa fark etmeksizin kredi kartıyla bitcoin almak için şu adımları takip edin:

Binance, Coinbase, OKEx, eToro, Bitpanda, KuCoin vb. borsalardan herhangi birinden hesap açın,

Hesabınızı fotoğrafınızla doğrulayın ve onay gelmesini bekleyin,

Onayın ardından mobil uygulama veya masaüstü web sitesinden siteye giriş yapın,

Alım/ satım bölümüne tıklayın ve ödeme yöntemini kredi kartı olarak seçin,

Sizden istenen kart bilgilerini girin (borsa hesabı ve banka hesabınızdaki isimler aynı olmalı),

Yüklemek istediğiniz bakiyeyi yazın,

Bilgileri kontrol edin ve onaylayın.

Bu aşamalarla birlikte kredi kartıyla bitcoin alma işleminiz tamamlanacaktır. Ancak bazı durumlarda banka ve borsa arasında yaşanan problemler nedeniyle yüklemenin gerçekleşmesi 1 – 2 saati bulabilir. 2 saat sonunda kredi kartıyla yükleme işleminiz gerçekleşmemişse bankanızla görüşerek işlemi iptal ettirebilirsiniz.

Kredi Kartıyla Bitcoin Almanın Ücreti Ne Kadar?

Bitcoin yatırımcılarının en fazla merak ettiği konulardan biri de komisyon ücretleridir. Komisyon ücretleri alım, satım, transfer vb. birçok konuya göre farklılık gösterebilir. Kredi kartıyla bitcoin almak ise ücretsizdir. Kısacası bu durum borsanın inisiyatifine bağlıdır. Aynı zamanda bazı bankalarda komisyon ödemenizi isteyebilir.

Kredi kartıyla ödeme kabul eden borsalar genellikle %3 ve %10 arasında değişen oranlarda komisyon alıyor. Aynı zamanda Cex.io, Coinmama vb. borsalar belirli bir BTC limitinin altındaki işlemlerde daha fazla komisyon talep edebiliyor.

Binance ise kredi kartıyla bitcoin almanın en uygun fiyatlı olduğu borsalardan biri. Aynı zamanda Bitpanda ve Bitstamp gibi borsalar da %2 civarında komisyon almaktadır. Kullandığınız borsanın iletişim bilgilerini kullanarak en doğru ve detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

Kredi kartıyla kripto para satın almanın en önemli dezavantajlarından biri ise dolar ve TL farkı. Kısaca açıklamak gerekirse, kredi kartıyla kripto para alımına imkan tanıyan borsaların tamamı yurtdışı merkezli. Dolayısıyla dolar veya Euro üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Bu da kur farkı sebebiyle daha fazla para harcamanıza sebep olacaktır.

Kredi Kartıyla Bitcoin Almak Güvenli Mi?

Kripto para yatırımcılarının bir kısmı yatırım yapmaya devam etse de güvenlik konusunda şüphe duyar. Ancak pek çok yatırımcı, kripto paraların son derece güvenilir ve şeffaf olduğunu düşünmektedir. Kredi kartıyla bitcoin almak ise anonim kalmak isteyen kişiler için en büyük sorunlardan biri. Eğer işlemlerinizi anonim olarak yapmak istiyorsanız kredi kartı kullanmayabilirsiniz. Ancak borsaları kullanmak için mutlaka bir banka hesabınızın olması gerekiyor.

Kredi kartıyla bitcoin almak, güvenilir bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapmaktan daha fazla riskli değil. Burada önemli olan nokta güvenilir bir kripto para borsası seçmektir. Bu nedenle dünyanın birçok ülkesinde hizmet veren ve kendini kanıtlayan borsaları tercih etmeniz önemlidir. Bu borsalar, siber saldırılara karşı geniş ve üst düzey bit önlem alır. Bununla birlikte kart bilgileriniz sistemde tutulmaz ve Visa ya da MasterCard tarafından şifreli bir yapıda saklanır.

Kredi Kartıyla Bitcoin Almanın Alternatifi

Bitcoin almak için en çok tercih edilen yöntemlerden biri de bitcoin atmlerini kullanmaktır. Türkiye'de İstanbul ve İzmir'de bitcoin atmleri bulunuyor. Bu ATM'ler aracılığıyla bitcoin cüzdanınıza transfer yapabilirsiniz. Bitcoin ATM'leri hem kredi/banka kartı hem de nakit para ile bitcoin almanıza imkan tanır. Aynı zamanda bu ATM'ler ile bitcoininizi TL'ye de çevirmeniz mümkündür.

Bitcoin ATM'leri, Türkiye'de yeni bir girişim olması nedeniyle çok yaygın değil. Ancak ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin pek çok noktasında bir bitcoin ATM'sinin olması bekleniyor. Ancak kredi kartıyla bitcoin ATM'lerini kullanmak için de ortalama %5 civarında bir komisyon talep edilmektedir.

Kredi kartıyla bitcoin almak için en güvenilir ve kolay yol, kripto para borsalarını kullanmaktır.

Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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