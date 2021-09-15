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Kozanspor Başkanlığına Evcin getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kozanspor Başkanlığına Evcin getirildi

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kozanspor Kulübü Başkanlığına Muhammet Bekir Evcin getirildi.

Bölgesel Amatör Lig'e düşen Kozanspor Kulübü Başkanlığına Muhammet Bekir Evcin getirildi.

Yusuf Sağlam'ın görevinden istifa etmesinin ardından bir önceki yönetimde sportif direktör olarak görev yapan Muhammet Bekir Evcin Kozanspor Kulübü Başkanlığına seçildi.

Başkan Evcin, takımın 3 Lig'den kalma 1 milyon 700 bin lira civarında borcunun olduğunu belirterek, kasalarında da 25 bin TL para bulunduğunu söyledi. Takımın kampta çalışmalar yapmaya devam ettiğini kaydeden Evcin, 6 sporcunun altyapıdan A takıma katıldığını, 3 Lig'de forma giyen 7 futbolcunun da takımda kaldığını belirtti.

Hedeflerinin tekrardan şampiyon olarak 3 Lige çıkmak olduğunu vurgulayan Evcin, takımın başarıya ulaşması için her türlü çabanın gösterileceğini kaydetti. - ADANA

Kozanspor Başkanlığına Evcin getirildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kozanspor Başkanlığına Evcin getirildi - Haberler Spor
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